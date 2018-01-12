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Боевики взорвали тела своих погибших подчиненных, чтобы получить их зарплату

В "ЛНР" боевики взорвали тела двух погибших товарищей по службе, чтобы скрыть их смерть и затем получать их зарплату

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на данные разведки.

Отмечается, что руководящий состав 6 отдельного мотострелкового полка 2 АК ЛНВ", который ведет боевые действия против подразделений ВСУ на Луганском направлении в районе Попасной, систематически прибегает к жалким и гнусным поступкам.

С целью сокрытия фактов гибели двух подчиненных и невыплаты денежной компенсации, полевые командиры подорвали тела двух погибших боевиков.

Главари подразделения в очередной раз скрыли факты перед высшим руководством о потерях среди личного состава. В дальнейшем они планируют получать их зарплату, засчитав погибших в списки пропавших без вести.

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