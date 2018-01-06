Журналист: На призыв начать поиски погибшей Ирины Ноздровской откликнулись только Илья Кива и Мустафа Найем

6 января, 2018, 10:45

Многие из тех, кто сегодня активно комментирует убийство правозащитницы Ирины Ноздровской делает себе на этой трагедии имя и личный пиар

Об этом в эфире телеканала ATR сообщил близкий друг погибшей Владимир Тимофийчук.

«Много, кто сейчас на этой ситуации пиарится, но никто не думает о семье погибшей. Все кричат что помогают семье, но фактически с родственниками Ирины рядом никого нет», - рассказал журналист.

По его словам, он неоднократно был свидетелем угроз в адрес Ирины Ноздровской, в том числе от родственников и друзей Дмитрия Россошанского, обвиняемого в непреднамеренном убийстве ее сестры.

«Что касается тех судебных дел, которые расследовала Ирина, то я лично был свидетелем угроз в ее адрес от родственников Россошанского и его друзей. Точно также угрожали и мне. Насколько версия мести Россошанских может быть основной должно определить следствие», - говорит журналист.

По словам Владимира Тимофийчука, за несколько дней до того, как обнаружили тело Ирины, он поднял на ноги всех общественных деятелей, активистов и полицию. Но никто его заявлениям значения не придал.

«Когда кто-то говорит, что Кива, (Илья Кива, глава Соцпартии Украины, - прим. ред.), решил попиариться на этой истории, то я вам скажу – он не пиарился, а реально отозвался. Как отозвался и народный депутат Мустафа Найем. Я обзвонил всю свою записную книжку, позвонил в полицию», - заявил Владимир Тимофийчук.

Журналист также добавил, что когда он попросил у полиции несколько людей для поисков Ирины, то правоохранители ответили, что все сотрудники заняты другим убийством. «Илья Кива дал 15 человек военных, сам приехал в село, согласились

помочь активисты. Только тогда, когда тело нашли и вся страна встала на уши, полиция зашевелилась», - отметил журналист.

Напомним, 1 января 2018 г. в реке в Вышгородском районе Киевской области нашли тело Ирины Ноздровской, которая пропала 29 декабря. Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

По информации депутата Верховной Рады Мустафы Найема, следствие сейчас отрабатывает три основные версии: убийство в связи с делом о ДТП с участием Дмитрия Россошанского, племянника бывшего председателя Вышгородского райсуда, убийство на профессиональной почве и бытовой конфликт.

Ирин Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской в аварии в сентябре 2015 г. Ее сбил Дмитрий Россошанский. Ирина Ноздровская заявляла, что виновный в ДТП находился под воздействием наркотиков.