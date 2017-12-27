В Киеве пьяный водитель сбил трехлетнюю девочку и влетел в киоск

27 декабря, 2017, 14:52

В Голосеевском районе Киева Skoda Fabia въехал в торговый киоск, сбил трехлетнюю девочку, которая вместе с мамой стояла рядом

Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".

Авария произошла около 13:00. Водитель двигался вверх по улице и врезался в припаркованный Mercedes, после чего его бросило прямо в киоск.

Водителя задержали полицейские. Мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения - характерный запах и поведение.

Читайте также: Украинцы тысячами убивают друг друга в авариях на дорогах. Почему так происходит

Потерпевшую девочку забрала в больницу машина скорой помощи. У ребенка разбита голова, есть подозрение на травму позвоночника.