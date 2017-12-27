В Киеве пьяный водитель сбил трехлетнюю девочку и влетел в киоск
27 декабря, 2017, 14:52
В Голосеевском районе Киева Skoda Fabia въехал в торговый киоск, сбил трехлетнюю девочку, которая вместе с мамой стояла рядом
Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".
Авария произошла около 13:00. Водитель двигался вверх по улице и врезался в припаркованный Mercedes, после чего его бросило прямо в киоск.
Водителя задержали полицейские. Мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения - характерный запах и поведение.
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Потерпевшую девочку забрала в больницу машина скорой помощи. У ребенка разбита голова, есть подозрение на травму позвоночника.
- Напомним, ранее Арсен Аваков заявил, что на дорогах в Украине погибает в 4 раза больше людей, чем во время боевых действий в АТО.
- Министр отметил, что суды рассмотрели только 50% дел за пьяное вождение.
- МВД подготовило основные положения проекта закона, который усилит ответственность водителей за ДТП.
- С 1 января 2018 года допустимая скорость движения автомобилей в населенных пунктах снизится с 60 км/час. до 50 км/час.
- По данным полиции, с января по ноябрь 2017 года в Украине в дорожных авариях погибли уже 3058 человек.
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