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В Киеве пьяный водитель сбил трехлетнюю девочку и влетел в киоск

В Голосеевском районе Киева Skoda Fabia въехал в торговый киоск, сбил трехлетнюю девочку, которая вместе с мамой стояла рядом

Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".

Авария произошла около 13:00. Водитель двигался вверх по улице и врезался в припаркованный Mercedes, после чего его бросило прямо в киоск.

Водителя задержали полицейские. Мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения - характерный запах и поведение.

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Потерпевшую девочку забрала в больницу машина скорой помощи. У ребенка разбита голова, есть подозрение на травму позвоночника.

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