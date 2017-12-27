10% украинцев определили политика года. Еще почти 20% не знают, кто им может стать. Исследования
Об этом говорится в результатах исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы" им. Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, передает "Укринформ".
Отмечается, что социсследование проводилось с 15 по 19 декабря.
Кроме того, 7,3% опрошенных ответили, что считают политиком года экс-руководителя Одесской ОГА Михеила Саакашвили.
6,4% проголосовали за председателя партии и лидера фракции "Батькивщина" Юлию Тимошенко, 5,3% - лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко.
Одновременно 4,9% респондентов назвали политиком года премьер-министра Владимира Гройсмана, 4,2% - Вадима Рабиновича; 2,1% - Анатолия Гриценко; по 1,5% - Юрия Бойко, Андрея Садового, Евгения Мураева.
При этом 19,7% ответили, что в Украине нет таких политиков; 14,6% - не смогли ответить.
Опрос проводился во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса.
Всего опрошено 2000 респондентов возрастом от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
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