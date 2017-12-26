 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Саакашвили потребует у Европейского суда компенсации, потому что его "похитила СБУ"

Экс-глава Одесской области, лидер "Движения новых сил" Михеил Саакашвили заявил, что готовит обращение в Европейский суд по правам человека из-за якобы его похищения СБУ

Об этом он сообщил во стенами СБУ, куда прибыл на допрос, передает с места события Еспресо.TV.

Политик обвиняет руководство СБУ в незаконной операции по его задержанию. Он потребует в Европейском суде компенсации за якобы похищение.

"СБУ действовала как чистые бандиты - похитили меня из дома, применили физическое насилие без единого документа, который бы позволял это делать. По решению Печерского суда они все уголовно наказуемые преступники", - подчеркнул Саакашвили.

Ранее сотрудники СБУ вручили повестку о вызове на допрос лидеру "Движения новых сил" Саакашвили во время заседания в Апелляционном суде Киева.
Напомним, в квартире Саакашвили ГПУ проводила обыски, после которых вручила подозрение и задержала Саакашвили.
По данным ГПУ, Саакашвили через свое доверенное лицо Севериона Дангадзе сотрудничал с соратниками бывшего президента Виктора Януковича, чтобы захватить государственную власть в Украине.
В прокуратуре утверждают, что Дангадзе с согласия Саакашвили обратился через доверенное лицо к Курченко, от которого впоследствии соратники Саакашвили получили около $500 тыс.
Саакашвили задержали в квартире бывшего главы МВД Луганской области.
Суд отказался арестовать Саакашвили.
ГПУ вызвала Саакашвили на допрос в качестве подозреваемого в производстве по 4 статьям Уголовного кодекса Украины.
26 декабря Саакашвили прибыл под стены СБУ, но на допрос идти не собирается.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 декабря, 2017 вторник

больше новостей

26 декабря, 2017 вторник

25 декабря, 2017 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать