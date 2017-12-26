Саакашвили потребует у Европейского суда компенсации, потому что его "похитила СБУ"

26 декабря, 2017, 11:40

Экс-глава Одесской области, лидер "Движения новых сил" Михеил Саакашвили заявил, что готовит обращение в Европейский суд по правам человека из-за якобы его похищения СБУ

Об этом он сообщил во стенами СБУ, куда прибыл на допрос, передает с места события Еспресо.TV.

Политик обвиняет руководство СБУ в незаконной операции по его задержанию. Он потребует в Европейском суде компенсации за якобы похищение.

"СБУ действовала как чистые бандиты - похитили меня из дома, применили физическое насилие без единого документа, который бы позволял это делать. По решению Печерского суда они все уголовно наказуемые преступники", - подчеркнул Саакашвили.

Ранее сотрудники СБУ вручили повестку о вызове на допрос лидеру "Движения новых сил" Саакашвили во время заседания в Апелляционном суде Киева.

Напомним, в квартире Саакашвили ГПУ проводила обыски, после которых вручила подозрение и задержала Саакашвили.

По данным ГПУ, Саакашвили через свое доверенное лицо Севериона Дангадзе сотрудничал с соратниками бывшего президента Виктора Януковича, чтобы захватить государственную власть в Украине.

В прокуратуре утверждают, что Дангадзе с согласия Саакашвили обратился через доверенное лицо к Курченко, от которого впоследствии соратники Саакашвили получили около $500 тыс.

Саакашвили задержали в квартире бывшего главы МВД Луганской области.

Суд отказался арестовать Саакашвили.

ГПУ вызвала Саакашвили на допрос в качестве подозреваемого в производстве по 4 статьям Уголовного кодекса Украины.

26 декабря Саакашвили прибыл под стены СБУ, но на допрос идти не собирается.