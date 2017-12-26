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Какие телеканалы являются лидерами по объему украинского и русского языков в эфире. Данные Нацсовета

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проверил 36 эфиров телеканалов на соблюдение требований по обязательной доли украинского языка в эфире

Об этом сообщается на сайте Нацсовета.

Среди информационных телеканалов лидерами по реальному объему государственного языка являются:

 - "Эспрессо" и "Общественное телевидение" (100%),

 - "5 канал" (99%).

Русскоязычных передач всего в эфире телеканалов: "112 Украина" (21%), "ПравдаТУТ" (10%) и "NewsNetwork" (7%).

Среди развлекательно-информационных телеканалов фактический объем украинского языка крупнейший:

- в эфире общественного телеканала "UA: Первый" (100%),

"1 + 1" (83%) и "НТН" (75%).

Наибольшая доля русскоязычных передач была зафиксирована в эфире телеканалов "Интер" (63%), "Украина" (34%) и "ICTV2 (26%).

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Среди познавательных телеканалов по объему государственного языка доминируют "Культура" (100%) и "Мега" (98%). Наибольшая доля русскоязычных передач - в эфире телеканала "Эскулап" (51%).

Лидерами среди развлекательных телеканалов по доле украинского языка является "М1", "ТЕТ" и "Новый канал" со 100%. Наибольшая доля русскоязычных передач на телеканалах "Индиго" (63%), "К1" (39%) и "Enter-фильм" (35%).

Абсолютными лидерами по фактическому объему украинского языка есть детские телеканалы: "Пиксель", "Плюсплюс", "Малютка", эфир которых состоит из 100% украинского, и телеканал "LaLe" с 99,8% на крымскотатарском, который является языком коренного народа Крыма.

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