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Масштабный пожар в торговом центре на Филиппинах: без вести пропали по меньшей мере 37 человек

В субботу, 23 декабря, в торговом центре филиппинского города Давао на острове Минданао произошел пожар, бесследно исчезли по меньшей мере 37 человек

Об этом сообщает CNN.

Как сообщил вице-мэр Давао Паоло Дутерте, по словам командующего бригадой пожарной охраны, "шансы найти 37 человек живыми равны нулю".

Также Дуерте на своей странице в Facebook опубликовал предварительный список пропавших без вести людей.

Полиция не исключает возможности, что их количество может увеличиться.

Как передает Associated Press со ссылкой на местные органы власти, около 20 человек не могут покинуть здание из-за пожара. По данным агентства, информация о погибших и пострадавших в результате инцидента неточная.

Известно, что очаг возгорания находился на третьем этаже здания. Причины пожара пока не сообщаются.

На месте пожара работают спасатели и медики.

Manila Bulletin News сообщает, что президент страны Родриго Дутерте прибыл на место происшествия.

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