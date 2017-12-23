Русские нарушают рождественское перемирие на Донбассе: устроили мощный обстрел вблизи Калиновки на Светлодарской дуге
Об этом сообщается на странице пресс-центра АТО в Facebook.
"Сегодня около 11:30 российские наемники совершили обстрел в сторону позиций Вооруженных сил Украины на Светлодарской дуге. Вооруженная провокация из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП была осуществлена из неподконтрольного украинским властям населенного пункта Калиновка. Ответный огонь силы АТО не открывали", - сказано в сообщении.
В штабе напомнили, что, по данным разведки штаба АТО, вооруженные формирования накопили неподалеку от линии боевого столкновения на различных направлениях запасы боеприпасов.
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"Цель создания этих арсеналов - открытые провокации против подразделений Вооруженных сил Украины и вероятные обстрелы временно оккупированных прифронтовых населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях во время новогодне-рождественского перемирия, чтобы спровоцировать ответный огонь и обвинить подразделения сил АТО якобы в срыве перемирия", - отмечают в штабе.
Украинская сторона расценивает такие действия российских наемников и их российских кураторов как свидетельство заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта и демонстрацию нежелания соблюдать режим прекращения огня и выполнять Минские договоренности.
"Все это происходит, несмотря на то, что ОБСЕ постоянно осуществляет контроль режима устойчивого новогодне-рождественского перемирия", - добавили в штабе.
- В течение 22 декабря российско-террористические войска 22 раза нарушили режим тишины.
- Вследствие вражеских обстрелов ранен один военнослужащий ВСУ, один получил боевую травму и один погиб.
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