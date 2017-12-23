На Филиппины обрушился мощный тропический шторм: погибли почти 90 человек, десятки пропали без вести
23 декабря, 2017, 10:28
Мощный тропический шторм на Филиппинах спровоцировал наводнения, оползни и унес жизни около 90 человек
Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение полиции и спасателей.
64 человек пропали без вести. В провинциях Филиппин работают спасатели.
По данным метеорологов, скорость ветра достигает более 80 километров в час.
Спасатели также пытаются проверить информацию о том, что одно из фермерских поселков оказался полностью погребенным под обвалом. О жертвах пока не сообщается.
- Ранее сообщалось о масштабном наводнении в Индии, в результате которого погибло более 300 человек.
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