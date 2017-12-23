На Филиппины обрушился мощный тропический шторм: погибли почти 90 человек, десятки пропали без вести

23 декабря, 2017, 10:28

Мощный тропический шторм на Филиппинах спровоцировал наводнения, оползни и унес жизни около 90 человек

Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение полиции и спасателей.

64 человек пропали без вести. В провинциях Филиппин работают спасатели.

По данным метеорологов, скорость ветра достигает более 80 километров в час.

Спасатели также пытаются проверить информацию о том, что одно из фермерских поселков оказался полностью погребенным под обвалом. О жертвах пока не сообщается.