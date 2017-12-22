Против Apple подали иски в связи с намеренным замедлением работы телефонов

22 декабря, 2017, 18:36

Против Apple подали два коллективных иска в США - после того, как они признали, что замедляют работу старых моделей своих телефонов

Об этом сообщает ВВС.

Apple заявляет, что делает это для того, чтобы "продлить жизнь" телефонам и помочь работе батареи.

Иски подали в Калифорнии и Чикаго группы, представляющие других пользователей iPhone. Истцы утверждают, что эти пользователи получили "экономический ущерб".

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В бумагах, поданных в суд в Калифорнии, Стефан Боганович и Дакота Спиз претендуют на компенсацию из-за потери ценности устройства и приобретения новых батарей. Они также заявляют, что владельцы iPhone не давали согласия на "вмешательство".

Еще один иск подан в Чикаго - интересы пользователей там представляет Джеймс Влагакис с юридической фирмы Sulaiman Law Group.

По его словам, если будет доказано, что Apple целенаправленно не сообщила потребителям, эти обновления ухудшат работу телефона, это можно квалифицировать как незаконное сокрытие существенной информации.

По мнению юриста, это "прямое нарушение" законодательства по защите потребителей в трех штатах, где живут истцы, которых он представляет.

21 декабря Apple ответила на обвинения в занижении скорости работы старых iPhone. Компания признала, что намеренно снижает тактовую частоту процессоров