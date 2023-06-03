Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Wall Street Journal.

"Я считаю, что некоторые страны НАТО так боятся Россию, что не готовы видеть Украину в союзе. Если нас не видят и не дадут какой-то сигнал в Вильнюсе, я считаю, Украине нечего делать на этом саммите", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина не хочет быть в НАТО во время войны, но стремится присоединиться после победе. Он также подчеркнул, что Украина ожидает мощный сигнал от Альянса.

"Сколько жизней стоит одна фраза на Вильнюсском саммите, сколько жизней украинцев стоит фраза: "Украина будет в НАТО после этой войны, после того как будет безопасно. Сколько это стоит?" – добавил он.