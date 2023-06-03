Некоторые страны НАТО так боятся Россию, что не готовы видеть Украину в союзе, - Зеленский
Украина ждет сигналов от НАТО по поводу членства. Однако некоторые страны - члены НАТО насколько опасаются Россию, что не хотят видеть Украину в Альянсе
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Wall Street Journal.
"Я считаю, что некоторые страны НАТО так боятся Россию, что не готовы видеть Украину в союзе. Если нас не видят и не дадут какой-то сигнал в Вильнюсе, я считаю, Украине нечего делать на этом саммите", - заявил Зеленский.
Президент подчеркнул, что Украина не хочет быть в НАТО во время войны, но стремится присоединиться после победе. Он также подчеркнул, что Украина ожидает мощный сигнал от Альянса.
"Сколько жизней стоит одна фраза на Вильнюсском саммите, сколько жизней украинцев стоит фраза: "Украина будет в НАТО после этой войны, после того как будет безопасно. Сколько это стоит?" – добавил он.
- Напомним, Зеленский 1 июня принял участие в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), который принимает Молдова.
- В рамках саммита Зеленский провел встречу с Премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, которого поблагодарил за ракеты Storm Shadow и за лидерство в создании танковой и авиационной коалиций.
- По результатам саммита Зеленский отметил, что делегация Украины провела десятки встреч, где были обсуждены важные вопросы и приняты решения.
- 20 апреля Столтенберг во время визита в Украину заявил, что законное место Украины – в евроатлантической семье, законное место Украины – в НАТО.
- Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что законное место Украины — в Североатлантическом альянсе.
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