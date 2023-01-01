Не называть войну войной – это так по-русски
Маниакальное нежелание называть вещи своими именами присуще Московии еще со времен Александра I
Помните, как Путин обещал, что россияне в войне попадут в рай, а их враги просто сдохнут? А как вам такой пассаж:
"Мы умираем как сыны Отечества, за свою честь и свободу; а они, как рабы, в угоду единой ненасытной и пользолюбивой воле; их жизнь хуже нашей смерти".
Это царь Александр I в 1813 году говорил о французах.
В царском манифесте Александра II 1877 года об объявлении войны Османской империи тоже ни разу не употреблялось слово "война"! Приказ велел только "вступить в пределы Турции"
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А российское маниакальное нежелание употреблять слово "война" по поводу вторжения в Украину?
Так вот, в царском манифесте Александра II 1877 года об объявлении войны Османской империи тоже ни разу не употреблялось слово "война"! Приказ велел только "вступить в пределы Турции".
Как после этого утверждать, что история не двигается по кругу?)
Об авторе: Сергей Громенко, журналист, эксперт по вопросам безопасности
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