Помните, как Путин обещал, что россияне в войне попадут в рай, а их враги просто сдохнут? А как вам такой пассаж:

"Мы умираем как сыны Отечества, за свою честь и свободу; а они, как рабы, в угоду единой ненасытной и пользолюбивой воле; их жизнь хуже нашей смерти".

Это царь Александр I в 1813 году говорил о французах.

В царском манифесте Александра II 1877 года об объявлении войны Османской империи тоже ни разу не употреблялось слово "война"! Приказ велел только "вступить в пределы Турции"

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А российское маниакальное нежелание употреблять слово "война" по поводу вторжения в Украину?

Так вот, в царском манифесте Александра II 1877 года об объявлении войны Османской империи тоже ни разу не употреблялось слово "война"! Приказ велел только "вступить в пределы Турции".

Как после этого утверждать, что история не двигается по кругу?)

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Об авторе: Сергей Громенко, журналист, эксперт по вопросам безопасности

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