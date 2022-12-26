Друзья, у вас есть две новости – плохая и добрая. Плохая заключается в том, что тотального краха и превращения единого русского "континента" в мозаичный "архипелаг", скорее всего, не будет, и Рязанщина не пойдет войной на Орловщину. Почему – тема отдельного разговора. Однако есть и хорошая – чем бы ни закончилась нынешняя российско-украинская война, и какую бы конфигурацию не приобрела Россия, в будущем ее ждет война гражданская, а значит – уменьшение угроз для Украины. Поскольку полный распад России во многом зависит от влияния внешних факторов, то гражданскую войну она сама готовит уже сейчас.

В будущем Россию ждет война гражданская, а значит – уменьшение угроз для Украины. Если полный распад России во многом зависит от влияния внешних факторов, то гражданскую войну она готовит уже сейчас

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Превращение войны империалистической в войну гражданскую – это то, что предусматривал и пропагандировал товарищ Владимир Ульянов еще в сентябре – октябре 1914 года. Через три осени его слова стали реальностью. Учитывая слабость современной России по сравнению с тогдашней Российской империей и всеобщее ускорение темпа жизни, можно обоснованно предположить, что нынешняя российско-украинская война закончится российской гражданской войной гораздо быстрее.

Современная Российская Федерация является наследницей ряда государств, где монополия государства на насилие была откручена до максимума. Но также бывали в истории периоды, когда война и суд находились в ведении десятков, а то и сотен малых центров власти. Обычно такое случалось в периоды смут и гражданских войн, но в чем уникальность нынешней ситуации – так это в формировании подобной ситуации прямо сейчас, когда Кремль вроде бы силен как никогда. Итак, речь идет о печально известной частной военной компании "Вагнер".

В нынешних условиях толпы небоеспособных и немотивированных солдат бессильны кардинальным образом изменить ситуацию на фронте. Поэтому для решения важнейших военно-политических задач в Украине были привлечены наемники "Вагнера"

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Формально ЧВК в России не легализованы, а наемничество вообще наказывается уголовным кодексом, но чего Владимир Путин не сделает ради своего "повара" Евгения Пригожина! Крушение российской регулярной контрактной армии в войне с Украиной в конце лета стало очевидным даже для Москвы. В поисках путей спасения своей власти (а то и жизни) глава Кремля прибег к самому непопулярному из всех возможных шагов – к мобилизации. Однако в нынешних условиях шумы небоеспособных и немотивированных солдат бессильны кардинальным образом изменить ситуацию на фронте. Поэтому для решения важнейших военно-политических задач в Украине были привлечены наемники "Вагнера" (не только они, но ниже).

В преддверии полномасштабного вторжения количество "вагнеровцев" не превышало 6 тыс. человек — достаточно по африканским меркам, но ничто в украинских реалиях. Во время войны удалось привлечь еще 2 тыс. добровольцев – тоже по сути мизер, хотя именно этим наемникам поручалось уничтожение украинского истеблишмента и именно на их руках кровь жителей Киевщины. Однако и самые большие потери приходились на них. А летом для ЧВК наступило звездное время – Путин фактически уступил часть государственного суверенитета в пользу Пригожина, позволив в обход всех законов вербовать на войну заключенных преступников.

По состоянию на октябрь, количество российских заключенных сократилось на 23 тыс. – к тому же ни амнистии, ни пандемии не было. Несомненно, все они уехали на войну за деньги и обещания помилования. Некоторых погибших уже наградили орденами мужества. Кроме того, известны случаи, когда обвиняемые записывались в "Вагнер" в обмен на смягчение приговоров.

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По состоянию на октябрь, количество российских заключенных сократилось на 23 тыс. – к тому же ни амнистии, ни пандемии не было. Несомненно, все они уехали на войну за деньги и обещания помилования. Некоторых погибших уже наградили орденами мужества. Кроме того, известны случаи, когда обвиняемые записывались в "Вагнер" в обмен на смягчение приговоров. Три, а то и четыре десятка тысяч хорошо вооруженных бойцов (вплоть до собственной авиации) с большим опытом кровопролития и заниженной эмпатией очень грозная сила.

Полная независимость Пригожина от русских законов проявляется не только в найме и освобождении осужденных. Он еще и практикует расстрелы дезертиров, а казнь "изменника" кувалдой 13 октября записал и распространил в сетях. И ничего, МВД, Следом или ФСБ даже не шелохнулись. Одно неуверенное заявление омбудсмана – и все.

Вопрос, когда вся эта компания выйдет из послушания и начнет организованный террор на территории России уже перестал быть теоретическим. Один мелкий грабитель, осужденный еще в 2016 году, уехал как "вагнеровец" на фронт, откуда 24 ноября дезертировал вместе с ручным пулеметом. А уже 6 декабря в Ростовской области стрелял из него в трех человек. На следующий день его задержали. И что характерно – Пригожин объявил, что проведет расследование, действительно ли это был его боец. Интересно, как в этом случае будут взаимодействовать "вагнеровцы" и военные следователи? Или эта государственная функция будет отдана на аутсорс? Дальше – больше. 7 декабря из временно оккупированной Ясиноватой в Донецкой области сбежали с оружием 20 "вагнеровцев", троих из них российские солдаты уже отыскали и расстреляли. А сколько таких случаев нам еще неизвестно?

Вопрос, когда вся эта компания выйдет из послушания и начнет организованный террор на территории России уже перестал быть теоретическим

Ну и настойчивые молвы об учреждении "Вагнером" собственной политической партии не на пустом месте возникают.

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Словом, в любом случае частная армия Пригожина – уже свершившийся факт российского настоящего и будущего. И после всех нарушений и откровенных преступлений он просто не сможет сделать вид, будто ничего не произошло. А новые российские власти также не станут закрывать глаза на существование "Вагнера" – просто из инстинкта самосохранения. Уже сегодня Пригожин находится в остром (с заявлениями к Следственному о государственной измене) публичном конфликте с петербургским губернатором, а в кулуарном – с губернаторами Белгородщины и Курщины. А что будет завтра, когда Путин перестанет сдерживать своего "повара"? И вряд ли Пригожин настолько недалек, что не предполагает предстоящей охоты за его головой.

И не надо думать, что миллионные вооруженные силы или милиция все решит – вопрос не столько в количестве личного состава, сколько в политической воле начальства. Развал центрального правительства всегда провоцирует крах центральных силовых ведомств, а вес приобретают командиры среднего и низшего звена.

В общем, феномен "полевых командиров" присущ всем временам и народам, и россиянам не стоит обманываться, что они — не в Сомали. Поэтому небольшая, но сплоченная и замазанная кровью ЧВК всегда будет на голову эффективнее и опаснее корпуса, составленного из контрактников или, тем более, призывников и мобилизованных. Весь вопрос в том, как поведет себя Пригожин после Путина. А то, что новой центральной власти придется с ним бороться, не подлежит сомнению.

"Вагнер" – не единственная заноза в теле будущей России. Пригожин – только клон другого российского суверенного регионального правителя. Рамзан Кадыров уже давно получил права на собственную армию, полицию и громкие убийства оппонентов, а также полный экстерриториальный иммунитет.

Но "Вагнер" – не единственная заноза в теле будущей России. Пригожин – только клон другого российского суверенного регионального правителя. Рамзан Кадыров уже давно получил права на собственную армию, полицию и громкие убийства оппонентов, а также на полный экстерриториальный иммунитет – чеченские силовики безнаказанно хватают людей во всей России, а россиянам работать в Чечне по единичным случаям нельзя. Лишь одна-единственная федеральная база в Ханкале ему неподвластна. И что характерно, все это явилось следствием Второй чеченской войны, так, как возвышение Пригожина – следствием нашей. Так что неслучайно оба "феодала" прекрасно нашли общий язык и заняли нишу "ястребов". А недавно они даже добились отставки генерал-полковника Александра Лапина. И поскольку Кадыров вряд ли захочет завоевать всю Россию, а Пригожин может согласиться на фактически суверенитет Чечни, то этому союзу в будущем мало что угрожает. И тот факт, что на стороне этого альянса есть и военные, и политики (называют имена двух Сергеев – Суровикина и Кириенко) делает его полноценной стороной будущего конфликта.

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А еще с лета в половине русских регионов формируются "именные" батальоны и роты. Поскольку их набирают из земляков, а обеспечением знают местные власти, впоследствии ветераны этих формирований могут составить скелет губернаторских "гвардий" или доморощенных фрайкоров. Это не значит, как я уже написал, что армия Магаданщины пойдет походом против Омщины, потому что вряд ли распад России будет происходить за региональными границами. Скорее наоборот – после падения Путина оформятся минимум две ("ястреба" за войну до последнего и "голуби" за немедленный мир) или чуть больше сил, претендующих на власть по всей стране. А частные компании и региональные подразделения станут чашами, брошенными на весы одного большого конфликта.

Ну и на самом низком уровне изуродованные, озлобленные солдаты, которым новая власть обязательно скажет, что она их туда не посылала, массово пополнят собой ряды криминальных группировок. Или подобно тому, как это произошло после Афгана, они сами соберутся в банды и начнут терроризировать население. А искусные полевые командиры или амбициозные губернаторы начнут привлекать их на службу, потому что многим будет невозможно заниматься чем-то другим.

После падения Путина оформятся минимум две ("ястребы" за войну до последнего и "голуби" за немедленный мир) или чуть больше сил, претендующих на власть по всей стране. А частные компании и региональные подразделения станут чашами, брошенными на весы одного большого конфликта.

Все это Россия уже проходила неоднократно после падения империй – и в 1610-х, и в 1917-м, и с 1989 по 1993 год. Но будет и большое отличие с последним случаем. Тогда гражданская война прошла буквально через месяц и только в Москве, а затем началось подавление Чечни, которое позволило консолидировать остальную часть страны. При широкой западной помощи России удалось удержаться. На этот раз глубина падения будет не меньше, а вот отношение Запада – совсем иным. Теперь Россию уже никто не будет спасать. Как только США смогут поставить под контроль ядерное оружие, на россиян и их проблемы махнут рукой.

Новые российские власти не будут избраны на свободных открытых выборах. Она выковывается в горне гражданской войны. И более чем вероятно, что Россия навсегда потеряет Северный Кавказ и Южную Сибирь, а то и Поволжье. Такова будет цена гибели империи и очередной гражданской войны.

Но никто, кроме россиян, в этом не виноват.

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Об авторе: Сергей Громенко, журналист, эксперт по вопросам безопасности

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