NASA заплатит $228 млн за скафандры, в которых люди снова вернутся на Луну

Об этом сообщает NASA.

Компания Axiom Space выполнит контракт по разработке следующего поколения скафандра Artemis и вспомогательных систем, а также для демонстрации их использования на поверхности Луны во время миссии Artemis III.

"NASA заложило еще один краеугольный камень возвращения астронавтов на Луну, чтобы поддержать продолжение научных прорывов, которые принесут пользу человечеству на Земле. В рамках запланированных миссий полета человека на Луну NASA высадит первую женщину и первого цветного человека на Луну", - пишут в агентстве.

Просмотрев предложения от двух соответствующих поставщиков скафандров, NASA выбрало именно Axiom Space для заказа, базовая стоимость которых составляет 228,5 миллиона долларов.

"NASA гордится тем, что сотрудничает с коммерческой индустрией в этой исторической миссии», - сказала Лара Керни, менеджер программы NASA. - То, что мы узнаем об Артемиде III и будущих миссиях на Луне и вокруг него, проложит путь для миссий на Марс. Скафандры позволяют нам буквально сделать следующий шаг.

Используя более 50 лет опыта скафандров, NASA определило технические требования и безопасности для следующего поколения скафандров. Axiom Space будет отвечать за дизайн, разработку, квалификацию, сертификацию и производство своих скафандров и вспомогательного оборудования, отвечающих этим ключевым требованиям агентства для Artemis III.

Напомним, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) снова отложило испытательный запуск 98-метровой ракеты Space Launch System лунной миссии Artemis 1