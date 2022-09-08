English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная NASA заплатит $228 млн за скафандры, в которых люди снова вернутся на Луну

NASA заплатит $228 млн за скафандры, в которых люди снова вернутся на Луну

8 сентября, 2022 четверг
01:13

NASA выбрала скафандры компании Axiom Space для космонавтов миссии Artemis, которая снова доставит людей на Луну

Об этом сообщает NASA.

Компания Axiom Space выполнит контракт по разработке следующего поколения скафандра Artemis и вспомогательных систем, а также для демонстрации их использования на поверхности Луны во время миссии Artemis III.

"NASA заложило еще один краеугольный камень возвращения астронавтов на Луну, чтобы поддержать продолжение научных прорывов, которые принесут пользу человечеству на Земле. В рамках запланированных миссий полета человека на Луну NASA высадит первую женщину и первого цветного человека на Луну", - пишут в агентстве.

Просмотрев предложения от двух соответствующих поставщиков скафандров, NASA выбрало именно Axiom Space для заказа, базовая стоимость которых составляет 228,5 миллиона долларов.

"NASA гордится тем, что сотрудничает с коммерческой индустрией в этой исторической миссии», - сказала Лара Керни, менеджер программы NASA. - То, что мы узнаем об Артемиде III и будущих миссиях на Луне и вокруг него, проложит путь для миссий на Марс. Скафандры позволяют нам буквально сделать следующий шаг.

Используя более 50 лет опыта скафандров, NASA определило технические требования и безопасности для следующего поколения скафандров. Axiom Space будет отвечать за дизайн, разработку, квалификацию, сертификацию и производство своих скафандров и вспомогательного оборудования, отвечающих этим ключевым требованиям агентства для Artemis III.

  • Напомним, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) снова отложило испытательный запуск 98-метровой ракеты Space Launch System лунной миссии Artemis 1

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Мир
США
Наука
Читайте также:
5 сентября, 2022 понедельник
Последние заявления Путина означают, что в РФ не исключают переход к общей мобилизации, - политолог Шлинчак
сепарюга
6 сентября, 2022 вторник
Поднимают белый флаг. На Юге оккупанты сдаются в плен, - Наталья Гуменюк
5 сентября, 2022 понедельник
Путин сделал циничное заявление о принудительно мобилизованных с оккупированных территориях
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.69
    Покупка 39.69
    Продажа 40.59
  • EUR
    Покупка 39.24
    Продажа 40.33
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
8 сентября
01:50
ЕС ограничит цену на российский газ из-за предупреждения Путина о "зимних заморозках", - Reuters
01:31
На юге украинская авиация нанесла 13 ударов по логистике россиян, уничтожено более сотни оккупантов, - ОК "Юг"
00:49
В Польше ждут новой волны мигрантов из Украины зимой
00:38
Миссия ООН прибудет в Оленовку, чтобы выяснить обстоятельства убийства украинских военнопленных
00:24
В Харькове снова взрывы, власти просят местных находиться в укрытиях
00:23
Есть определенные успехи: в Минобороны прокомментировали контрнаступление ВСУ
00:16
В ноябре Netflix перезапустит детское шоу "Телепузики"
00:08
Обновлено
В оккупированном Мелитополе были слышны взрывы. Взорвали штаб "Единой России"
00:00
Сборная Украины проиграла Словении в четвертьфинале ЧМ по волейболу
2022, среда
7 сентября
23:59
Украинских ракетчиков, потопивших российский военный корабль "Василий Бех", готовили в США, - Пентагон
23:51
"Бавария" уверенно обыграла "Интер" в Лиге чемпионов
23:34
Россияне дважды в день обстреляли Сумщину. 17 прилетов
23:00
Действующие отсрочки от мобилизации можно продлить на два месяца: подробности
22:55
28 членов Совбеза РФ, 154 члена Совфеда, 424 депутата госдумы. Зеленский рассказал о санкциях против высших должностных лиц России
22:51
На этой неделе Россия может постараться сделать что-то особенно противное, что-то особенно жестокое, - Зеленский
Украина планирует выделить на оборону более триллиона гривен, - Зеленский
22:37
На фото Владимир Зеленский
Зеленский заинтриговал информацией об успехах ВСУ в Харьковской области
22:27
ПВО сбило ракету над Запорожьем
22:26
Вживую
совбез ООН
В Совбезе ООН началось заседание из-за насильственной депортации украинцев в Россию
22:20
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 7 сентября
22:09
Аналитика
Сергей Згурец
Переброска войск РФ на Юг создала условия для контратак ВСУ по другим направлениям. Колонка Сергея Згурца
22:06
До зимы украинцы могли бы захватить весь правый берег Днепра, - французский генерал
21:48
Обновлено
Apple представит новую линейку iPhone, Mac и iPad. Подробности
21:43
"Айнтрахт" сенсационно опозорился в матче со "Спортингом" в ЛЧ
21:42
"Схемы": Российские танкеры разгружают нефть в море, обходя закрытые для них порты
21:35
"Аякс" разгромил "Рейнджерс" в Лиге чемпионов
21:24
Запад провоцирует Россию и поставляет Украине "лом", - Эрдоган в Сербии
21:07
Укроборонпром и американская Honeywell будут сотрудничать в области авиации, беспилотников и радаров
21:02
Есть признаки телесных повреждений: офис генпрокурора начал расследование возможных пыток и убийства волонтера из Британии
20:55
Ученые опровергли концепцию "мозга ящерицы" у млекопитающих
20:44
Очень символично. Путинская "Единая Россия" предлагает провести референдум об аннексии оккупированных украинских территорий 4 ноября
20:25
Украденные телевизоры? Подоляк ответил Путину на его заявления о достижениях в войне с Украиной
20:13
Bloomberg прогнозирует энергокризис до 2025 года
20:02
ВСУ сняли флаг оккупантов в селе под Балаклеей
20:01
Кинорежиссеру Вячеславу Криштофовичу присудили Государственную премию Довженко
19:58
Венгрия
"Нужны хорошие совместные решения": Венгрия хочет уменьшить зависимость от российских энергоносителей, - президент Новак
19:47
Демилитаризировались: на войне в Украине ликвидировали двух майоров армии РФ
19:44
Александр Трухин
Трухин получил подозрение по делу о прошлогоднем ДПТ на Бориспольской трассе
19:40
Прекратите финансировать этого сумасшедшего маньяка. Порошенко объяснил, почему Европе следует отказаться от российских энергоносителей
19:35
ВСУ отразили наступление россиян в направлении Соледара и Бахмута
19:34
Украина получила от партнеров ракеты Harpoon на автомобильной платформе, - Пентагон
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV