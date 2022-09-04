Утечка жидкого водорода: NASA отложило на неопределенный срок запуск ракеты к Луне

Об этом сообщили в NASA.

После отказа от сегодняшней попытки запуска, когда инженеры не смогли преодолеть утечку водорода во время быстрого отключения, интерфейса между линией подачи жидкого водородного топлива и ракетой Space Launch System (SLS), руководители миссии встретились и решили, что они откажутся от дополнительных попыток запуска на начала сентября В течение следующих нескольких дней группы установят доступ к зоне утечки на стартовой площадке 39B и параллельно проведут оценку графика, чтобы предоставить дополнительные данные, которые помогут принять решение о том, выполнять ли работы по замене уплотнителя или на площадке, где его можно опробовать в криогенных условиях", - пишут в NASA.

Также там отметили, чтобы выполнить все требования по сертификации системы завершения полета, которая установлена ​​на 25 дней, NASA нужно будет вернуть ракету и космический корабль обратно в корабельное сборное здание перед следующей попыткой запуска, чтобы сбросить батареи системы.

"В ходе сегодняшней попытки запуска инженеры увидели утечку между наземной стороной и боковыми пластинами ракеты, которая окружает 8-дюймовую линию, которая используется для заполнения и отвода жидкого водорода из ракеты SLS. Три попытки вернуть были неудачными. В то время как на ранней. стадии загрузки водорода, которая называется охлаждением, когда контроллеры запуска охлаждают линии и двигатель, прежде чем запустить сверххолодный жидкий водород в бак ракеты при минус 423 градусах по Фаренгейту, была направлена ​​команда, которая временно повысила давление в системе, несмотря на то, что ракета осталась. в безопасности, и пока слишком рано говорить о том, повлек ли скачок давления причину неплотного уплотнения, инженеры изучают эту проблему", - пишут в NASA.

Из-за сложной орбитальной механики запуска на Луну NASA должно было запустить Artemis I до вторника, 6 сентября, как часть текущего периода запуска. В ближайшее окно возможностей будет с 19 сентября по 4 октября. Если и до этого времени инженеры не справятся, тогда запуск будет возможен в период между 17 и 31 октября.

Справка. Артемида (англ. Artemis) — программа NASA в кооперации с частными компаниями и космическими агентствами, включая Европейское развитие пилотируемых космических полетов. Ее целью является "отправка первой женщины и дежурного мужчины" на поверхность Луны в 2024 году и создание тамошней инфраструктуры с дальнейшими планами доставить астронавтов на Марс.

Действует на основе Договоренностей о принципах сотрудничества в гражданском исследовании и использовании Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях, подписанных 13 октября 2020 г. в рамках 71-го Международного конгресса астронавтики следующими странами: США, Австралия, Канада, Япония, Люксембург, Италия , Великобритания и Объединенные Арабские Эмираты.

Название "Артемида" связано с названием предыдущей программы NASA "Аполлон". Эти имена принадлежат греческим богам Артемиди и Аполлону – сестре и брату близнецам.