NASA заказала еще пять миссий с астронавтами у SpaceX Маска в рамках сделки на $1,4 мррд

Об этом пишет Reuters со ссылкой на космическое агентство США.

Это решение является частью усилий агентства по обеспечению стабильных полетов астронавтов на космическую станцию, поскольку Boeing, другая компания с подобным контрактом на транспортировку экипажа, имеет сложности в завершении разработки своей космической капсулы Starliner.

SpaceX и Boeing в 2014 году выиграли многомиллиардные контракты NASA на разработку, испытания и регулярные полеты систем космических капсул, способных отправлять астронавтов на космическую станцию ​​и с нее, орбитальной исследовательской лаборатории, которая уже более двух десятилетий размещает международные.

Многократная капсула Crew Dragon от SpaceX осуществила пять миссий с экипажем для NASA с момента ее сертификации экипажа в 2020 году, когда она стала первой частной компанией, выведшей людей на орбиту, и возобновила программу полетов человека в космос NASA после того, как программа американских шаттлов прекратилась в 2011 году.

Капсула Boeing CST-100 Starliner, страдающая сбоями в программном обеспечении и неисправностях клапанов, планирует отправить свой первый экипаж астронавтов в феврале следующего года, чтобы пройти последнюю тестовую миссию, прежде чем NASA сможет сертифицировать космический корабль для обычных полетов астрона.

Сначала NASA назначило каждой компании шесть миссий для экипажа, но в начале 2022 года заказало у SpaceX еще три из-за технических проблем Boeing.

Напомним, NASA попытается осуществить тестовый запуск ракеты в рамках первой за 50 лет миссии на Луну 3 сентября