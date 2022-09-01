NASA заказала еще пять миссий с астронавтами у SpaceX Маска в рамках сделки на $1,4 мррд
В конце десятилетия SpaceX запустит еще пять миссий с астронавтами в Международную космическую станцию для NASA согласно контракту на сумму 1,4 миллиарда долларов
Об этом пишет Reuters со ссылкой на космическое агентство США.
Это решение является частью усилий агентства по обеспечению стабильных полетов астронавтов на космическую станцию, поскольку Boeing, другая компания с подобным контрактом на транспортировку экипажа, имеет сложности в завершении разработки своей космической капсулы Starliner.
SpaceX и Boeing в 2014 году выиграли многомиллиардные контракты NASA на разработку, испытания и регулярные полеты систем космических капсул, способных отправлять астронавтов на космическую станцию и с нее, орбитальной исследовательской лаборатории, которая уже более двух десятилетий размещает международные.
Многократная капсула Crew Dragon от SpaceX осуществила пять миссий с экипажем для NASA с момента ее сертификации экипажа в 2020 году, когда она стала первой частной компанией, выведшей людей на орбиту, и возобновила программу полетов человека в космос NASA после того, как программа американских шаттлов прекратилась в 2011 году.
Капсула Boeing CST-100 Starliner, страдающая сбоями в программном обеспечении и неисправностях клапанов, планирует отправить свой первый экипаж астронавтов в феврале следующего года, чтобы пройти последнюю тестовую миссию, прежде чем NASA сможет сертифицировать космический корабль для обычных полетов астрона.
Сначала NASA назначило каждой компании шесть миссий для экипажа, но в начале 2022 года заказало у SpaceX еще три из-за технических проблем Boeing.
- Напомним, NASA попытается осуществить тестовый запуск ракеты в рамках первой за 50 лет миссии на Луну 3 сентября
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