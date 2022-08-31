Об этом сообщает The Associated Press.

Эксперты подчеркнули, что изменяют процедуры заправки, чтобы решить проблему. При попытке запуска в понедельник, 29 августа, один из четырех главных двигателей основной ступени ракеты не удалось охладить до запланированного момента зажигания перед стартом.

Официальные лица сообщили, что операция по охлаждению будет проведена полчаса раньше перед попыткой запуска в субботу, 3 сентября.

Space Launch System – самая мощная ракета, созданная NASA. 322-футовая (98-метровая) ракета остается на площадке в Космическом центре Кеннеди с пустой капсулой экипажа.

Так, ракета попытается отправить капсулу вокруг Луны и обратно. На борту никого не будет, только три манекена. В случае успеха, это будет первая капсула, которая улетит на месяц после программы NASA Apollo 50 лет назад.

Ракета Space Launch System должна была 29 августа вывести в космос капсулу Orion без экипажа, которая должна была облететь Луну и вернуться на Землю в октябре, однако тестовый запуск был перенесен.

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