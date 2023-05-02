Об этом он сообщил в Facebook.

"Сегодня я выиграл суд у Верховной Рады по моему незаконному отстранению от посещения пленарных заседаний в год за вопрос к главе СБУ: "Когда агент Кремля Ермак сядет за государственную измену?" - написал нардеп.

"Пусть будет стыдно всем, кто голосовал за мое незаконное отстранение. Скоро увидимся на работе!" – добавил он.