Нардеп Лерос выиграл суд против ВР по отстранению его от посещения пленарных заседаний
Народный депутат Украины Гео Лерос выиграл суд против Верховной Рады по делу об отстранении его от посещения пленарных заседаний
Об этом он сообщил в Facebook.
"Сегодня я выиграл суд у Верховной Рады по моему незаконному отстранению от посещения пленарных заседаний в год за вопрос к главе СБУ: "Когда агент Кремля Ермак сядет за государственную измену?" - написал нардеп.
"Пусть будет стыдно всем, кто голосовал за мое незаконное отстранение. Скоро увидимся на работе!" – добавил он.
- Лерос был отстранен от заседаний в феврале 2022 года.
- 4 ноября 2021 года народный депутат Гео Лерос с трибуны Верховной Рады показал президенту Владимиру Зеленскому средний палец и назвал главным предателем Украины. 11 ноября того же года ему было вручено за это подозрение.
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