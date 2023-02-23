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Нардеп Лерос отстранен от заседаний Рады, он считает это местью за критику Ермака

23 февраля, 2023 четверг
18:33
Общество Гео Лерос

Рада приняла решение отстранить внефракционного народного депутата Гео Лероса от участия в пленарных заседаниях, сам он утверждает, что это из-за высказываний в сторону главы ОП Ермака

Об этом нардеп написал в facebook.

"Сегодня Верховная Рада отстранила меня до конца года от заседаний Верховной Рады, потому что я посмел откровенного агента Кремля Андрея Ермака назвать "фсбшной гнидой" в его присутствии и присутствии "величайшего императора", - комментирует Лерос.

Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что за отстранение проголосовали партии "Слуга народа", ОПЗЖ, "Доверие", "За будущее", "Восстановление Украины" и "Батькивщина".

Он также отметил, что лишать депутата возможности работать по его мнению неправильно.

"Еще раз, в чем идея этого запрета. У нас в Раде заседание не закрывалось с 24 февраля 2022 года. Во время действия военного положения заседание Рады не закрывается. То есть Лероса отстранили от участия в работе Верховной Рады до конца войны", - пишет Гончаренко.

  • Напомним, нардеп от "Слуги Народа" Гео Лерос в субботу, 29 марта 2020 года, выложил в свободный доступ видео, на которых якобы брат главы ОП Андрея Ермака - Денис Ермак - обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности.
  • Андрей Ермак 29 марта заявил, что подает заявления в СБУ и ГБР из-за видео, распространенного народным депутатом от "Слуги Народа" Гео Леросом.
  • 4 ноября 2021 года народный депутат Гео Лерос с трибуны Верховной Рады показал президенту Владимиру Зеленскому средний палец и назвал главным изменником в Украине. 11 ноября ему вручили за это подозрение.
  • 12 ноября 2021 года Леросу вручили подозрение из-за "пленок Ермака".
  • 10 января 2022 года следователи Государственного бюро расследований направили в суд обвинительный акт против народного депутата Гео Лероса, обвиняемого в совершении хулиганства и умышленном неисполнении решения суда.
Верховная Рада
Андрей Ермак
Гео Лерос
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