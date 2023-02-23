Об этом нардеп написал в facebook.

"Сегодня Верховная Рада отстранила меня до конца года от заседаний Верховной Рады, потому что я посмел откровенного агента Кремля Андрея Ермака назвать "фсбшной гнидой" в его присутствии и присутствии "величайшего императора", - комментирует Лерос.

Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что за отстранение проголосовали партии "Слуга народа", ОПЗЖ, "Доверие", "За будущее", "Восстановление Украины" и "Батькивщина".

Он также отметил, что лишать депутата возможности работать по его мнению неправильно.

"Еще раз, в чем идея этого запрета. У нас в Раде заседание не закрывалось с 24 февраля 2022 года. Во время действия военного положения заседание Рады не закрывается. То есть Лероса отстранили от участия в работе Верховной Рады до конца войны", - пишет Гончаренко.