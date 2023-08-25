Над Украиной "шахеды": текстовый онлайн событий

О пуске "шахедов" сообщил официальный телеграмм-канал Воздушных сил Украины.

"Вражескиие БПЛА типа "Shahed" двигаются в направлении Днепропетровской области!", - говорится в официальном заявлении ПС, опубликованном в 21:07.

По состоянию на 22:00 воздушная тревога объявлена на Днепропетровщине, Харьковщине, Полтавщине, Луганщине, Донетчине и Запорожской области.

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