Над Украиной "шахеды": текстовый онлайн событий
Вечером пятницы, 25 августа, российские террористы запустили "шахеды" в направлении Днепропетровской области
О пуске "шахедов" сообщил официальный телеграмм-канал Воздушных сил Украины.
"Вражескиие БПЛА типа "Shahed" двигаются в направлении Днепропетровской области!", - говорится в официальном заявлении ПС, опубликованном в 21:07.
По состоянию на 22:00 воздушная тревога объявлена на Днепропетровщине, Харьковщине, Полтавщине, Луганщине, Донетчине и Запорожской области.
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