На Запорожье рашисты отбирают у местных авто и вынуждают торговать из Крымом, - ОГА

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.



Сообщается, что оккупанты отобрали у четырех представителей правоохранительных органов табельное оружие, а в Пологовском районе отобрали автомобили "Опель Кадет", "ВАЗ-21053" и школьный автобус "БАЗ А07903".



Житель Васильевки рассказал, что оккупанты не пускают гуманитарку, потому что везут из Крыма все российское, а предпринимателей заставляют торговать этими товарами. Цены в магазинах и аптеках в 3-4 раза выше, чем были до вторжения.



В Мелитополе и Бердянске местные коллаборанты и "представители левых сил" провели митинги по празднованию дня рождения Ленина. Кроме того, российские пропагандисты распространяют фейки, будто жители Запорожской области хотят войти в состав РФ.



"Из-за опасности артиллерийских обстрелов вблизи Орехова Запорожская областная военная администрация убедительно просит воздержаться от поездок в этом направлении. Также обращаем внимание, что из-за плохих погодных условий и неудовлетворительного состояния дорог, размытых дождями, не стоит пробовать двигаться в направлении Васильевки", - в ОГА.



В Мелитополе горожане крепят на лобовое стекло машин оккупантов открытки: "Русский оккупант — знай! Мелитополь — это Украина. Каждый житель — это партизан. Жди!". Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что местные партизаны уже ликвидировали более 100 оккупантов.

Напомним, в пятницу, 22 апреля, в Вольнянском районе Запорожской области упал самолет Ан-26, выполнявший технический рейс. Причиной крушения стал туман и низкая высота полета, из-за чего воздушное судно зацепило высоковольтные линии электроопоры.