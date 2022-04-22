Туман и низкая высота полета. Названа причина крушения Ан-26 на Запорожье
Причиной крушения стал туман и низкая высота полета, из-за чего воздушное судно зацепило высоковольтные линии электроопоры.
Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.
"Сегодня в 09:00 утра в районе Михайловки Запорожского района области упал украинский самолет АН-26, выполнявший технический рейс из Запорожья в Ужгород. В результате следственных действий установлено, что причиной катастрофы стал туман и низкая высота полета, из-за чего воздушное судно зацепило высоковольтные линии электроопоры. Один человек погиб, двое получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.
- Напомним, в пятницу, 22 апреля, в Вольнянском районе Запорожской области упал самолет Ан-26, выполнявший технический рейс.
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