Туман и низкая высота полета. Названа причина крушения Ан-26 на Запорожье

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.

"Сегодня в 09:00 утра в районе Михайловки Запорожского района области упал украинский самолет АН-26, выполнявший технический рейс из Запорожья в Ужгород. В результате следственных действий установлено, что причиной катастрофы стал туман и низкая высота полета, из-за чего воздушное судно зацепило высоковольтные линии электроопоры. Один человек погиб, двое получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 22 апреля, в Вольнянском районе Запорожской области упал самолет Ан-26, выполнявший технический рейс.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb