На юге украинская авиация нанесла 13 ударов по логистике россиян, уничтожено более сотни оккупантов, - ОК "Юг"
Обстановка в южной операционной зоне достаточно динамична, но контролируется Силами обороны, существенных изменений в составе и положении противника не отмечено
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
Там отметили, что основное внимание противника сосредоточено на содержании занимаемых рубежей и дистанционных действиях – артиллерийских и минометных обстрелах, авиационных и ракетных ударах по нашим позициям и мирным населенным пунктам.
За день враг 6 раз атаковал авиацией наши ссуды. Из тяжелой ствольной артиллерии обстрелял Марганецкую территориальную общину. Попал по территории промышленного предприятия, пострадавших среди гражданского населения нет.
"Нашей авиацией нанесено 1️3 ударов по логистическим и управленческим объектам вражеских войск. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 370 огневых задач, в результате чего оккупантов стало меньше на 108 танков в них - на 5, реактивных систем залпового огня" 3. Уничтожено 1️5 единиц авто-бронетехники 10 гаубиц и орудий тяжелой артиллерии, 120 мм миномет, 2 пусковые установки С-400, радиолокатор наведения до С-300 и два состава вражеских боеприпасов в Николаевском районе», - рассказали сентября.
Также там добавили, что акватории Черного моря корабельная группировка вражеских сил состоит из более десятка кораблей и катеров. На боевом дежурстве - 2 ракетоносителя в готовности к пуску 16-ти крылатых ракет "Калибр".
- Напомним, в оборонном ведомстве говорят, что на определенных направлениях фронта продолжается оборонная операция, охватывающая целый комплекс мер, в том числе наступление
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