Есть определенные успехи: в Минобороны прокомментировали контрнаступление ВСУ

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире всеукраинского телемарафона.

"У нас 1300 км активных боевых действий, а вообще линия фронта на 2500 км. Так вот, на всех этих 1300 км идут активные боевые действия, то есть здесь не стоит выделять какой-нибудь отдельный регион, потому что боевые действия идут везде", — сказала Маляр.

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"Если говорить о Юге, о Востоке, то у нас продолжается оборонная операция, которая по сути охватывает целый комплекс мер. И это часть мер, имеющих наступательный характер, часть мер, имеющих оборонительный характер. Поэтому мы имеем много разноплановых, у нас нет черного и белого, у нас есть разные факты. Да, у нас есть определенные успехи, у нас есть сдерживание врага", — уточнила замминистра.

В вечернем видеообращении 7 сентября президент Зеленский заинтриговал информацией об успехах ВСУ в Харьковской области.

Бывший французский генерал Доминик Тринкан уверен, что до октября украинские войска могут захватить весь правый берег Днепра, включая Херсон.

Артиллерийский дивизион РФ, воевавший в Херсонской области, потерял до 60% личного состава и техники.

СNN 7 сентября сообщила, что через неделю после начала нового контрнаступления украинские войска преуспевают на юге, имея амбициозную цель – вернуть большую часть оккупированной Россией Херсонщины до конца года.

7 августа в эфире Эспрессо генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж рассказал, что украинское руководство имеет модели действий, которые могут обеспечить мощные наступательные операции с окружением противника и прорыва фронта.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уверен, что ход войны изменится, если между Украиной и Россией нивелируется разница в досягаемости средств поражения

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