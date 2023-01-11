На войне погиб волейболист и тренер Василий Бердичевский
Защищая Украину в Донецкой области, погиб волейболист и тренер Василий Бердичевский
Об этом сообщили в Федерации волейбола Украины.
Василий Бердичевский вступил в ряды ВСУ в апреле 2022 года. На фронте он командовал отделением аэромобильного взвода аэромобильной роты аэромобильного батальона.
5 декабря 2022 года в боях в районе Марьинки Донецкой области Василий Бердичевский героически погиб, защищая Украину.
В 41-летнем возрасте мужчина был президентом волейбольного клуба "Феникс" и тренером юношеской волейбольной команды "Амбидекстр".
- 8 января стало известно, что, защищая Украину под Бахмутом, погиб стронгмен Андрей Дмитриев.
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