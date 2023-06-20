В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: раздались первые взрывы
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога, есть опасность ракетных ударов и атаки беспилотников, раздались первые взрывы
О распространении опасности говорит карта воздушных тревог.
Фото: Карта воздушных тревогТакже об угрозе ракетных ударов, в том числе баллистическим вооружением, и вероятности атаки беспилотниками предупреждают Воздушные силы ВСУ в телеграмме. Впоследствии тревога начала распространяться и на другие области.
"Общественное" сообщает о взрывах в Запорожской области. Также BBC со ссылкой на местные паблики пишет о звуках взрывов на Николаевщине, предположительно работа ПВО.
Около 01:45 начался отбой воздушной тревоги начиная с Харьковщины.
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