"Только о самом главном, только проверенная информация и анализ, без фейков и псевдоэкспертов, – именно такие итоги недели от Еспресо", – отмечает ведущая Ирина Коваль.

В течение 30 минут зрителю предлагают обзор важнейших событий недели, аналитику, проверку фактов и профессиональные комментарии. Рубрика Фейк-Чек развенчивает мифы российской пропаганды и готовится совместно со StopFake.

"Наша цель – привлечь внимание зрителя к действительно весомым событиям и тенденциям, помочь не растеряться в информационном потоке, отделить главное от второстепенного, чтобы не попасть в ловушку сенсаций и популизма. Мы сделаем акценты на самом важном и будем предоставлять профессиональные комментарии на наиболее актуальные темы", – комментирует генеральный продюсер Еспресо Анастасия Равва.