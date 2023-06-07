На телеканале Еспресо стартовала новая субботняя программа
С июня в эфире телеканала новый проект – "Новости: Итоги недели". Программа с ведущей Ириной Коваль будет выходить по субботам в 21.00
"Только о самом главном, только проверенная информация и анализ, без фейков и псевдоэкспертов, – именно такие итоги недели от Еспресо", – отмечает ведущая Ирина Коваль.
В течение 30 минут зрителю предлагают обзор важнейших событий недели, аналитику, проверку фактов и профессиональные комментарии. Рубрика Фейк-Чек развенчивает мифы российской пропаганды и готовится совместно со StopFake.
"Наша цель – привлечь внимание зрителя к действительно весомым событиям и тенденциям, помочь не растеряться в информационном потоке, отделить главное от второстепенного, чтобы не попасть в ловушку сенсаций и популизма. Мы сделаем акценты на самом важном и будем предоставлять профессиональные комментарии на наиболее актуальные темы", – комментирует генеральный продюсер Еспресо Анастасия Равва.
- В конце мая в эфире телеканала Еспресо вышла программа "Вместе! Beraber!", посвященная темам Крыма.
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