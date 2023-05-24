Программа будет выходить в прямом эфире по четвергам, раз в две недели.

Гостями первого эфира будут член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев и экс-начальник пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

“Мы на пороге восстановления исторической справедливости и возвращения Крыма, поэтому самое время поговорить о нем подробно: каким Крым был, каков есть сейчас и каким мы его хотим видеть: безопасным, интегрированным в Украину регионом, с людьми, которые рады тому, что живут в Украине”, - комментирует ведущая и автор проекта Христина Яцив.

По ее словам, программа предложит трезвый взгляд на Крым, на украинцев и крымских татар, которые там живут, на "поехавших" россиян. Будет искать ответы на важные вопросы: как интегрировать людей, которые 9 лет жили под оккупацией, кого можно считать коллаборантами, а по кому принять во внимание смягчающие обстоятельства, как защитить права выехавших из Крыма, какие выводы сделать из прошлого и каких ошибок не допустить в будущем.

Особенностью программы будет приглашение к дискуссии тех, кто напрямую знаком с крымской тематикой: не абстрактная аналитика, а конкретное обсуждение, исходя из эксклюзивных данных, которыми они владеют.

Непосредственно с Крымом связаны и судьбы ведущих "Разом! Beraber!". Христина Яцив, ведущая телеканала Еспресо, начинала свой профессиональный путь в Крыму, училась в Таврическом национальном университете на факультете славянской филологии и журналистики. Айдер Муждабаев – украинский журналист. медиаменеджер и блогер крымскотатарского происхождения, заместитель гендиректора телеканала ATR.

"Как ответственный и проукраинский телеканал, мы сосредоточены на самых актуальных для нашей страны темах. Мы все верим и ждем возвращения Крыма в Украину, но надо понимать, что мы возвращаем не только территории, но и людей. Сегодня публичной дискуссии на эту тему не хватает, и мы инициируем ее новой программой”, - комментирует главный редактор телеканала Анастасия Равва.