Россия запустила "шахеды": где опасно, ситуация в ночь на 20 сентября

Об этом сообщает официальный телеграмм-канал Воздушных сил.

По состоянию на 01:45, об угрозе ударных БПЛА объявили в Херсонской, Николаевской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях. Украинцев призывают не игнорировать воздушную тревогу.

"Первая группа "шахедов" на севере Полтавщины двигается в юго-западном направлении (курс может меняться). Вторая группа враждебных БПЛА заходит в воздушное пространство Украины в Сумской области из Курской области, РФ", - говорится в сообщении в 00:34.

Еще несколько групп "шахедов" на Запорожье, двигаются с юга в северо-западном направлении.

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