Россия запустила "шахеды": где опасно, ситуация в ночь на 20 сентября
В ночь с 19 на 20 сентября российские террористы запустили ударные БПЛА для обстрела Украины
Об этом сообщает официальный телеграмм-канал Воздушных сил.
По состоянию на 01:45, об угрозе ударных БПЛА объявили в Херсонской, Николаевской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях. Украинцев призывают не игнорировать воздушную тревогу.
"Первая группа "шахедов" на севере Полтавщины двигается в юго-западном направлении (курс может меняться). Вторая группа враждебных БПЛА заходит в воздушное пространство Украины в Сумской области из Курской области, РФ", - говорится в сообщении в 00:34.
Еще несколько групп "шахедов" на Запорожье, двигаются с юга в северо-западном направлении.
Новость будет дополняться...
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.76 Покупка 37.76Продажа 38.53
- EUR Покупка 40.5Продажа 41.48
- Актуальное
- Важное