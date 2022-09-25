Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Смотрите, подавляющее количество этих людей – это лица, имеющие право на израильские паспорта. Это граждане РФ еврейского происхождения. Такие люди заезжают практически без ограничений, их с начала войны в общей сложности заехало около 20 тыс. Сначала количество евреев из Украины было больше, потом россияне быстро нас перегнали и на сегодняшний день почти в 1,5 раза количество таких граждан больше", - сказал Евгений Корнийчук.

Посол Украины в Израиле заметил, что Израиль не предоставляет статус беженца никому, поэтому россияне не слишком спешат убегать от мобилизации в эту страну.

"Нет принципиальных ограничений на въезд граждан Российской Федерации до сих пор, но Израиль не самая дешевая страна, которая не предоставляет статус беженца никому. Поэтому, я думаю, что количество тех россиян нееврейского происхождения, которые будут пытаться избежать войны, будет невелико", - добавил он.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил проведение частичной мобилизации . Впоследствии на сайте Кремля появился соответствующий указ.

После объявления частичной мобилизации в РФ гражданам, состоящим на военном учете, запретили выезд за границу

24 сентября Путин подписал законы о лишении свободы за отказ участвовать в боевых действиях, за добровольную сдачу в плен, за дезертирство и неявку военнослужащих на службу по призыву