На сегодняшний день в Израиле российских евреев в 1,5 раза больше, чем украинских, - посол Украины Евгений Корнийчук
Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину в Израиль приехало около 20 тысяч россиян еврейского происхождения
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Смотрите, подавляющее количество этих людей – это лица, имеющие право на израильские паспорта. Это граждане РФ еврейского происхождения. Такие люди заезжают практически без ограничений, их с начала войны в общей сложности заехало около 20 тыс. Сначала количество евреев из Украины было больше, потом россияне быстро нас перегнали и на сегодняшний день почти в 1,5 раза количество таких граждан больше", - сказал Евгений Корнийчук.
Посол Украины в Израиле заметил, что Израиль не предоставляет статус беженца никому, поэтому россияне не слишком спешат убегать от мобилизации в эту страну.
"Нет принципиальных ограничений на въезд граждан Российской Федерации до сих пор, но Израиль не самая дешевая страна, которая не предоставляет статус беженца никому. Поэтому, я думаю, что количество тех россиян нееврейского происхождения, которые будут пытаться избежать войны, будет невелико", - добавил он.
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