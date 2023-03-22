Об этом информирует Центр национального сопротивления .

Псевдоруководитель Донетчины Денис Пушилин издал указ о взятии юношей 2006 года рождения на учет.

Эту задачу должны выполнить вновь созданные 23 "военных комиссариата".

"Именно эти юноши, которые должны пройти медкомиссию до конца марта, станут основой для предстоящей мобилизации в ряды вражеской армии, ведь в регионе уже почти нет свободных лиц для призыва", - пишет ведомство.

В то же время мобилизация на оккупированных территориях в любой форме является нарушением 51 ст. Женевской конвенции и фактически этот приказ является доказательством очередного преступления РФ. Пушилин своей подписью становится ответственным за это и в будущем должен понести наказание.

Инструкция, как сдаться в плен .