На одном из ключевых энергообъектов Одесского района произошла авария, часть региона без света
Утром 4 февраля на одном из основных энергообъектов Одесского района произошла авария: у части абонентов Одесщины и областного центра нет света
Об этом сообщила Одесская районная государственная администрация.
Утром 4 февраля на одном из основных объектов энергетической инфраструктуры Одесского района произошла авария: часть абонентов центра и области остались без электроэнергии.
"В настоящее время на объекте идет спасательная операция, привлечены все силы и средства ГСЧС и других подразделений, энергетики делают все возможное для возобновления подачи электроэнергии.
Просим сохранять спокойствие и с пониманием относиться к временным неудобствам", - сказал начальник Одесской районной военной администрации Юрий Крук.
- Напомним, 2 февраля враг подверг массированным артиллерийским обстрелам энергетическую инфраструктуру в Харьковской, Херсонской, Сумской, Запорожской и Донецкой областях.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.62
Покупка 39.62Продажа 40.33
-
EUR
Покупка 42.62Продажа 43.62
- Актуальное
- Важное