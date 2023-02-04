Об этом сообщила Одесская районная государственная администрация.

Утром 4 февраля на одном из основных объектов энергетической инфраструктуры Одесского района произошла авария: часть абонентов центра и области остались без электроэнергии.

"В настоящее время на объекте идет спасательная операция, привлечены все силы и средства ГСЧС и других подразделений, энергетики делают все возможное для возобновления подачи электроэнергии.

Просим сохранять спокойствие и с пониманием относиться к временным неудобствам", - сказал начальник Одесской районной военной администрации Юрий Крук.