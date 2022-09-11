За сутки украинская авиация нанесла 23 удара противнику

Об этом сообщают Сухопутные войска Украины.

Там отмечают, что во время ударов авиации были уничтожены четыре зенитных ракетных комплекса, поражены четыре опорных пункта и пятнадцать мест скопления живой силы и техники противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили два самолета (Су-25 и Су-34), один вертолет Ка-52, два БпЛА и одну управляемую авиационную ракету.

Ракетные войска и артиллерия наземных группировок войск продолжают выполнять задачи по контрбатарейной борьбе, огневого поражения живой силы и боевой техники, нарушения системы управления и логистического обеспечения противника. В результате огневого воздействия за сутки поражены два пункта управления беспилотной авиации, опорные пункты, скопления вооружения военной техники противника в районах сосредоточения. В зону поражения также попала понтонная переправа и плавсредства противника с военной техникой на них", - отмечают в ВСУ.

Напомним, ВСУ уничтожили паромную переправу кафиров возле Новой Каховки.

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