За сутки украинская авиация нанесла 23 удара противнику
За сутки, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны нанесла 23 удара
Об этом сообщают Сухопутные войска Украины.
Там отмечают, что во время ударов авиации были уничтожены четыре зенитных ракетных комплекса, поражены четыре опорных пункта и пятнадцать мест скопления живой силы и техники противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили два самолета (Су-25 и Су-34), один вертолет Ка-52, два БпЛА и одну управляемую авиационную ракету.
Ракетные войска и артиллерия наземных группировок войск продолжают выполнять задачи по контрбатарейной борьбе, огневого поражения живой силы и боевой техники, нарушения системы управления и логистического обеспечения противника. В результате огневого воздействия за сутки поражены два пункта управления беспилотной авиации, опорные пункты, скопления вооружения военной техники противника в районах сосредоточения. В зону поражения также попала понтонная переправа и плавсредства противника с военной техникой на них", - отмечают в ВСУ.
- Напомним, ВСУ уничтожили паромную переправу кафиров возле Новой Каховки.
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