English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Новости За сутки украинская авиация нанесла 23 удара противнику

За сутки украинская авиация нанесла 23 удара противнику

11 сентября, 2022 воскресенье
07:25
Новости

За сутки, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны нанесла 23 удара

Об этом сообщают Сухопутные войска Украины.

Там отмечают, что во время ударов авиации были уничтожены четыре зенитных ракетных комплекса, поражены четыре опорных пункта и пятнадцать мест скопления живой силы и техники противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили два самолета (Су-25 и Су-34), один вертолет Ка-52, два БпЛА и одну управляемую авиационную ракету.

Ракетные войска и артиллерия наземных группировок войск продолжают выполнять задачи по контрбатарейной борьбе, огневого поражения живой силы и боевой техники, нарушения системы управления и логистического обеспечения противника. В результате огневого воздействия за сутки поражены два пункта управления беспилотной авиации, опорные пункты, скопления вооружения военной техники противника в районах сосредоточения. В зону поражения также попала понтонная переправа и плавсредства противника с военной техникой на них", - отмечают в ВСУ.

  • Напомним, ВСУ уничтожили паромную переправу кафиров возле Новой Каховки.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
Путін
10 сентября, 2022 суббота
Питерских мундепов, призывавших Путина к отставке из-за госизмены, вызвали в полицию
McDonald’s Київ
10 сентября, 2022 суббота
В McDonalds отреагировали на слухи о возобновлении работы в Украине
російські окупанти
9 сентября, 2022 пятница
"Путин пытается спасти реноме". Разведка отреагировала на видео с российской техникой, которая "спешит" отбивать украинское контрнаступление
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.76
    Покупка 39.76
    Продажа 40.71
  • EUR
    Покупка 39.57
    Продажа 40.83
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
11 сентября
07:56
Оккупанты ударили по Днепру ракетой, а также "градами" по Никополю
07:44
ВСУ зашли в Купянск, продолжается освобождение Купянского и Изюмского районов, - Генштаб
07:36
Оккупанты пытались прорвать оборону украинских войск в Донецкой области, однако понесли потери, - Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении русские войска находятся в паническом настроении, - Генштаб
07:16
На фото премьер-министр Украины Денис Шмигаль
Украина получит от ЕС €3 млрд уже в октябре, – Шмигаль
06:57
В США признают, что продвижение ВСУ происходит быстрее, чем ожидалось, - NYT
06:36
Матеуш Моравецкий
Моравецкий пожелал Украине не повторять ошибок Польши 1990-х годов
06:10
Укрзализныця назначила один эвакуационный поезд на 11 сентября
03:41
Обновлено
Россияне поставили в Москве копию фонтана с "Донбасс Арены"
03:31
ВСУ уничтожили паромную переправу оккупантов возле Новой Каховки
03:24
На Юге проходят позиционные бои. ВСУ продвигаются, а Россия с потерями отступает
02:28
Россия масштабно обстреляла Сумскую область по артиллерии и минометам
00:52
Экс-тренер "Шахтера" может возглавить клуб АПЛ
00:15
Харьков
В Харькове прогремели мощные взрывы
2022, суббота
10 сентября
23:57
Зеленский ответил, могут ли состояться переговоры с Россией
23:47
Похороны королевы Елизаветы II пройдут 19 сентября
23:09
Зеленский заявил о деоккупации еще двух населенных пунктов Харьковщины
22:59
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 10 сентября
22:25
Турки запустили авиарейсы из Антальи в Москву для "привлечения российских туристов"
21:53
На этой неделе Россия может постараться сделать что-то особенно противное, что-то особенно жестокое, - Зеленский
С начала сентября уже освобождены около 2 тысяч километров территории Украины, - Зеленский
21:52
Эксклюзив
Путин может легко объявить о победе и уйти с территории Украины, - Портников
21:40
Эксклюзив
Политическая катастрофа Путина будет после одного из двух событий, - Пионтковский
21:17
Молдавский авиарегулятор запретил Air Moldova возобновление рейсов в Москву
21:11
Украинские партизаны взорвали военкомат в Херсоне, - Братчук
20:53
"Подразделения этой дивизии панически бегут в разных направлениях": группа "Барс" взяла в плен подполковника ВС РФ Артема Хелемендика из 18-й мотострелковой дивизии, - СМИ
20:49
Эксклюзив
Виталий Портников
Россияне – безнаказанные. Но так будет не вечно, - Портников
20:31
Проект "Украинская книжная полочка" функционирует уже в 18 странах.
20:16
Изюм
В Изюме российские войска попали в котел, - Бутусов
20:00
Эксклюзив
Ультрафашистская партия РФ требует повесить Путина как предателя, - Пионтковский
19:56
Кадыровцы отправляют мариупольцев на разминирование и снимают это на видео, - Андрющенко
19:55
Эксклюзив
Путин попал в собственный "капкан", – военный эксперт Кевлюк
19:34
Среди личного состава оккупантов, прибывающих в Украину на усиление, возросло количество членовредительств, - Генштаб
19:27
Обновлено
Россияне обстреляли Холодногорский район Харькова: один человек погиб, еще трое пострадали
19:25
Эксклюзив
доллар, валюта
Я не верю, что будет конфисковано имущество российских олигархов, - адвокат Козаченко
19:13
Петр Порошенко
Думаем на два шага вперед: Порошенко с волонтерами передают на фронт сотни печек-буржуек и радиостанций
19:02
Обновлено
УПЛ: "Шахтер" в компенсированное время победил "Черноморец", результаты других матчей 4-го тура
18:59
ГБР задержало "начальника" оккупационной "полиции" Балаклеи
18:45
Эксклюзив
Герои Украины: "Он будет моими крыльями, а я буду его глазами" – вдова лучшего лётчика ударной авиации Александра Корпана
18:37
Обновлено
Оккупанты пытались прорвать оборону украинских войск в Донецкой области, однако понесли потери, - Генштаб ВСУ
Украинские воины подняли сине-желтый флаг над Балаклеей
18:31
Эксклюзив
Рано начали деморализовать волонтерское движение: разжижать тыл - это преступление, - волонтер Брит
18:29
Янукович
Кабмин наложил повторные санкции на Януковича, Курченко, экс-министра Лебедева и российского олигарха Дерипаску
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV