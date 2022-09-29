На энергоблоках ЗАЭС пожаров и возгораний не зафиксировано - Энергоатом

Об этом предприятие сообщает в своем телеграме .

Энергоатом предполагает, что слухи о пожаре на территории ЗАЭС возникли из-за взрыва на линии подачи напряжения на азотно-кислородную станцию от энергоблока №6, причиной которого стали дикие звери.

"Периметр вокруг ЗАЭС заминирован находящимися на станции российскими военными. Уже было шесть случаев, когда эти мины взрывались из-за диких кабанов, собак, лисов. Сегодня на периметре произошел очередной взрыв - на линии подачи напряжения на азотно-кислородную станцию от энергоблока №6 ", – говорится в сообщении.

В предприятии сообщают, что линия была повреждена и произошло короткое замыкание одного из трансформаторов напряжения с незначительным задымлением. Был вызван пожарный расчет, но "задействовать его не пришлось, поскольку в этом не было необходимости".

Энергоатом напоминает, что наибольшую опасность представляют заминированный оккупантами периметр станции и подходы и подъезды к ней.

Накануне, 28 сентября, президент Украины Владимир Зеленский среди прочего обсудил вопрос создания демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

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