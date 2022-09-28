Об этом сообщает Anadolu .

В канцелярии Эрдогана сообщили, что президенты посвятили разговор войне между Украиной и Россией.

Президент Турции заявил, что односторонние "референдумы" на оккупированных россиянами территориях Украины усложняют усилия по активизации дипломатического процесса. Эрдоган подчеркнул, что Турция готова к посильному вкладу в прекращение войны путем мирных переговоров.

Эрдоган также напомнил о действенности договоренности по поставке украинского зерна по Черному морю. Он не исключает, что подобная договоренность может быть достигнута по Запорожской АЭС.

"Предложение Анкары по посредничеству в вопросе создания демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС остается в силе", - сказал Эрдоган.

Он также выразил удовлетворение успешной реализации договоренности по обмену пленными между Украиной и Россией и отметил, что работа в этом направлении велась длительное время.

26 сентября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара продолжает прилагать усилия по организации встречи Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.

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