Псевдореферендумы, демилитаризация ЗАЭС, переговоры с РФ: Зеленский провел разговор с Эрдоганом
В среду 28 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
Об этом сообщает Anadolu .
В канцелярии Эрдогана сообщили, что президенты посвятили разговор войне между Украиной и Россией.
Президент Турции заявил, что односторонние "референдумы" на оккупированных россиянами территориях Украины усложняют усилия по активизации дипломатического процесса. Эрдоган подчеркнул, что Турция готова к посильному вкладу в прекращение войны путем мирных переговоров.
Эрдоган также напомнил о действенности договоренности по поставке украинского зерна по Черному морю. Он не исключает, что подобная договоренность может быть достигнута по Запорожской АЭС.
"Предложение Анкары по посредничеству в вопросе создания демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС остается в силе", - сказал Эрдоган.
Он также выразил удовлетворение успешной реализации договоренности по обмену пленными между Украиной и Россией и отметил, что работа в этом направлении велась длительное время.
- 26 сентября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара продолжает прилагать усилия по организации встречи Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.
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