На Черниговщине из-за войны повреждения 626 км дорог государственного значения, - Укравтодор

Об этом сообщает Укравтодор.



"Эти участки сплошных разрушений и повреждения верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Разрушены 16 мостов и путепроводов. Учитывая сложность и объемы работ, точная сумма ущерба пока выясняется", - написали в Укравтодор.



В Черниговской области обследуются дороги, готовится дорожная техника для уборки.



"В первую очередь будем возобновлять движение по трассе М-01 Киев — Чернигов. Это критически важный логистический маршрут. Также будем налаживать сообщение районных и областного центров", - добавили в службе.

На автодороге Р-30 на подъезде к Ирпеню обустроили временную насыпную переправу через реку Ирпень. По состоянию на 3 апреля в результате боевых действий в Украине разрушены 23 тыс.км дорог и 273 искусственных сооружения

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb