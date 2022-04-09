На Черниговщине из-за войны повреждения 626 км дорог государственного значения, - Укравтодор
В результате боевых действий в Черниговской области повреждено 626 км дорог государственного значения (21% сети государственных трасс)
Об этом сообщает Укравтодор.
"Эти участки сплошных разрушений и повреждения верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Разрушены 16 мостов и путепроводов. Учитывая сложность и объемы работ, точная сумма ущерба пока выясняется", - написали в Укравтодор.
В Черниговской области обследуются дороги, готовится дорожная техника для уборки.
"В первую очередь будем возобновлять движение по трассе М-01 Киев — Чернигов. Это критически важный логистический маршрут. Также будем налаживать сообщение районных и областного центров", - добавили в службе.
- На автодороге Р-30 на подъезде к Ирпеню обустроили временную насыпную переправу через реку Ирпень. По состоянию на 3 апреля в результате боевых действий в Украине разрушены 23 тыс.км дорог и 273 искусственных сооружения
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.85
-
EUR
Покупка 31.8Продажа 32.62
- Актуальное
- Важное