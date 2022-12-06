На аэродроме в Курске произошел пожар. Власти заявили об атаке беспилотника
В районе курского аэродрома в России возник пожар. Там горит нефтебаза
Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
"В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома вспыхнула нефтебаза. Пострадавших нет. Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте", - заявил глава области.
- 27 ноября в Шебекино Белгородской области были повреждены линии электропередачи, в результате "обстрелов" часть города осталась без воды и энергоснабжения.
- Впоследствии губернаторы Курской и Белгородской областей России заявили, что ВСУ обстреляли приграничья РФ.
- 5 декабря потерпели ударов военные аэродромы "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области. Трое российских военнослужащих, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще четверо получили ранения. По неподтвержденным данным на одном из аэродромов в результате взрыва были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-95МС, а на другом – взорвалась цистерна с горючим. Вечером в минобороны РФ признали, что два аэродрома потерпели удар.
- Украинские военные эксперты считают, что удары по военным аэродромам РФ имеют очень серьезное и идеологическое значение для Путина. Он в очередной раз получил оплеуху, поскольку один из его элементов ядерной триады получил повреждение.
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