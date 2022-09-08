На 8 сентября запланирован один эвакуационный поезд из Покровска во Львов
Укрзализныця назначила один дополнительный эвакуационный поезд на 8 сентября из Покровска через Днепр во Львов
Об этом сообщает Укрзализныця.
В сообщении отмечается, что поезд 234/233 по маршруту Покровск – Днепр – Львов отправится в 16.30.
Также там предостерегли, что время отправки может измениться, поэтому призывают следить за информацией на официальном сайте.
- Напомним, "Укрзализныця" начинает постепенный переход на новые стандарты обслуживания пассажиров поездов и там уверяют, что сервис будет таким, какой предлагают для перевозок европейских дипломатов
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