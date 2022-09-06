Об этом пишет Укрзализныця.

"Мы решили, что каждый украинский пассажир стоит уровня сервиса, который мы предлагаем для перевозок европейских дипломатов. Так что начинаем постепенный переход на новые стандарты качественного обслуживания пассажиров в поездах Укрзализныци", - говорится в сообщении.

В рамках "пилота" на первых двух поездах будут тестировать следующее:

- моющие средства нового поколения для внутренней мойки вагонов;

- вместо кускового мыла для рук – качественную пену в удобных автоматических дозаторах;

- более удобные держатели для туалетной бумаги и заменили саму бумагу;

- снабдили туалеты одноразовыми накладками на унитазы;

- добавили дозаторы бумажных полотенец.

"Мы предложим пассажирам воспользоваться гигиеническими наборами с одноразовыми тапочками, влажными и сухими салфетками, зубной щеткой и пастой, расческой для волос. Все это пассажиры плацкартных и купейных вагонов смогут приобрести у проводника, а для пассажиров вагонов люкс (СВ) этот набор будет включен стоимости билета", - добавляют в Укрзализныце.

Такие изменения будут введены в двух "пилотных" рейсах: №75/76 Кривой Рог – Киев, и "Поезд к победе" (до 13.09.2022 на маршруте №31/32 Запорожье – Львов).

Напомним, Укрзализныця предлагает бесплатную эвакуацию с Крымского полуострова

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