"Уровень сервиса, как у европейских дипломатов": Укрзализныця тестирует новые услуги для пассажиров в двух поездах
Укрзализныця начинает постепенный переход на новые стандарты обслуживания пассажиров поездов, в ведомстве уверяют, что сервис будет таким, какой предлагают для перевозок европейских дипломатов
Об этом пишет Укрзализныця.
"Мы решили, что каждый украинский пассажир стоит уровня сервиса, который мы предлагаем для перевозок европейских дипломатов. Так что начинаем постепенный переход на новые стандарты качественного обслуживания пассажиров в поездах Укрзализныци", - говорится в сообщении.
В рамках "пилота" на первых двух поездах будут тестировать следующее:
- моющие средства нового поколения для внутренней мойки вагонов;
- вместо кускового мыла для рук – качественную пену в удобных автоматических дозаторах;
- более удобные держатели для туалетной бумаги и заменили саму бумагу;
- снабдили туалеты одноразовыми накладками на унитазы;
- добавили дозаторы бумажных полотенец.
"Мы предложим пассажирам воспользоваться гигиеническими наборами с одноразовыми тапочками, влажными и сухими салфетками, зубной щеткой и пастой, расческой для волос. Все это пассажиры плацкартных и купейных вагонов смогут приобрести у проводника, а для пассажиров вагонов люкс (СВ) этот набор будет включен стоимости билета", - добавляют в Укрзализныце.
Такие изменения будут введены в двух "пилотных" рейсах: №75/76 Кривой Рог – Киев, и "Поезд к победе" (до 13.09.2022 на маршруте №31/32 Запорожье – Львов).
- Напомним, Укрзализныця предлагает бесплатную эвакуацию с Крымского полуострова
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.59
Покупка 39.59Продажа 40.4
-
EUR
Покупка 39.22Продажа 40.25
- Актуальное
- Важное