Мы вынуждены бороться за существование кино, не хотелось бы этим заниматься во время войны, - режиссер Цилык
Индустрия должна бороться за существование украинского кино – это большая работа, которой бы не хотелось заниматься во время войны – отстаивать существование Довженко-Центра, бороться за сохранение киноархива
Об этом заявила кинорежиссер и писательница Ирина Цилык на форуме Via Carpatia, транслируемом Эспрессо.
"С киноиндустрией сейчас большая беда. Я думаю, что авгиевые конюшни мы вычистили не должным образом. О чем говорить, если в такой изнурительной войне против РФ, когда мы в целом боремся за свое существование украинской нации, мы одновременно вынуждены вести войны на внутренних фронтах", – отметила Целик.
Она назвала некомпетентными министра культуры и информполитики и главу Госкино.
Это люди некомпетентные, с которыми мы вынуждены майданить в этих условиях и каким-то образом бороться за существование кино в целом. Это беда. Мы не можем не двигаться вперед, не отстаивать существование Довженко-Центра, не бороться за сохранение украинского киноархива. какой бы ни хотелось заниматься во время войны, но, к сожалению, мы должны еще и эту войну выиграть", - подытожила режиссер.
- 17 августа Государственное агентство Украины по кино выдало приказ о реорганизации Довженко-Центра. В учреждении отмечают, что это де-факто означает ликвидацию национального киноархива.
- 15 ноября министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что реорганизация Довженко-Центра будет прекращена.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.66
Покупка 39.66Продажа 40.35
-
EUR
Покупка 40.59Продажа 41.67
- Актуальное
- Важное