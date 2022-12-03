Об этом заявила кинорежиссер и писательница Ирина Цилык на форуме Via Carpatia, транслируемом Эспрессо.

"С киноиндустрией сейчас большая беда. Я думаю, что авгиевые конюшни мы вычистили не должным образом. О чем говорить, если в такой изнурительной войне против РФ, когда мы в целом боремся за свое существование украинской нации, мы одновременно вынуждены вести войны на внутренних фронтах", – отметила Целик.

Она назвала некомпетентными министра культуры и информполитики и главу Госкино.

Это люди некомпетентные, с которыми мы вынуждены майданить в этих условиях и каким-то образом бороться за существование кино в целом. Это беда. Мы не можем не двигаться вперед, не отстаивать существование Довженко-Центра, не бороться за сохранение украинского киноархива. какой бы ни хотелось заниматься во время войны, но, к сожалению, мы должны еще и эту войну выиграть", - подытожила режиссер.

17 августа Государственное агентство Украины по кино выдало приказ о реорганизации Довженко-Центра. В учреждении отмечают, что это де-факто означает ликвидацию национального киноархива.

15 ноября министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что реорганизация Довженко-Центра будет прекращена.