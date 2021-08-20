Мы незаслуженно проиграли "Рапида", - тренер "Зари" о позорном результат в Лиге Европы
Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник считает, что поражение в матче Лиги Европы с "Рапидом" - является незаслуженным
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на football24.ua ..
По словам Скрипника, поражение 0: третий очень горькой и неприятной.
"0: 3 - это слишком много. Очень горькая, обидное поражение. Считаю ее незаслуженной. Мы должны были забивать несколько голов, но Рапид не позволил нам этого сделать. В самих же австрийцев 3 удара - 3 гола. Хороший показатель. В ответном матче ответы, конечно же, будет сложно, но мы постараемся сделать все, что от нас зависит ", - сказал Виктор Скрипник.
Встреча закончилась разгромным поражением луганчан 3: 0. За "Рапид" голами отметились Таксиархис Фунтас, Марк Грюль и Эрджан Кара. "Заря", к сожалению, не забивала.
Матч плей-офф квалификации состоится 26 августа. Победитель сыграет в групповом этапе турнира.
- 19 августа в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций бельгийский "Гент" сенсационно проиграл польскому "Ракув".
- 19 августа в плей-офф раунде квалификации Лиги Европы луганская "Заря" проиграла венскому "Рапиду".
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