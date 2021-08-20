Мы незаслуженно проиграли "Рапида", - тренер "Зари" о позорном результат в Лиге Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на football24.ua ..



По словам Скрипника, поражение 0: третий очень горькой и неприятной.



"0: 3 - это слишком много. Очень горькая, обидное поражение. Считаю ее незаслуженной. Мы должны были забивать несколько голов, но Рапид не позволил нам этого сделать. В самих же австрийцев 3 удара - 3 гола. Хороший показатель. В ответном матче ответы, конечно же, будет сложно, но мы постараемся сделать все, что от нас зависит ", - сказал Виктор Скрипник.



Встреча закончилась разгромным поражением луганчан 3: 0. За "Рапид" голами отметились Таксиархис Фунтас, Марк Грюль и Эрджан Кара. "Заря", к сожалению, не забивала.



Матч плей-офф квалификации состоится 26 августа. Победитель сыграет в групповом этапе турнира.

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