Об этом Келин рассказал в интервью BBC .

По его словам, поставка западного оружия Украине может привести к эскалации войны до невиданного до сих пор уровня.

Он также подчеркнул, что Москва якобы "еще не начинала действовать серьезно".

"Россия в 16 раз больше Украины. У нас огромные ресурсы. Продолжительность "конфликта" зависит от усилий по эскалации войны, которые делают страны НАТО, и особенно именно Великобритания. Конечно, рано или поздно, эта эскалация может перейти в новое измерение, который нам не нужен и которого мы не хотим. Мы можем помириться уже завтра", – сказал Келин.

По просьбе прокомментировать отчет ООН о преступлениях российских военных в Украине - пытках, изнасиловании и депортации детей - посол РФ заявил, что он оскорблен. Также Келин отказался отвечать на вопрос о недавнем ударе по поликлинике в Днепре.

"Проблема в том, что стрельба длится девять лет, и каждый день идет стрельба по Луганску, Донецку", - отметил Келин.