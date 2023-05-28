"Мы еще не начинали": посол РФ в Британии предупредил, что эскалация в Украине может достичь невиданного до сих пор уровня
Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Россия будет вынуждена перевести войну в Украину в новое измерение из-за поставок Киеву западного оружия
Об этом Келин рассказал в интервью BBC .
По его словам, поставка западного оружия Украине может привести к эскалации войны до невиданного до сих пор уровня.
Он также подчеркнул, что Москва якобы "еще не начинала действовать серьезно".
"Россия в 16 раз больше Украины. У нас огромные ресурсы. Продолжительность "конфликта" зависит от усилий по эскалации войны, которые делают страны НАТО, и особенно именно Великобритания. Конечно, рано или поздно, эта эскалация может перейти в новое измерение, который нам не нужен и которого мы не хотим. Мы можем помириться уже завтра", – сказал Келин.
По просьбе прокомментировать отчет ООН о преступлениях российских военных в Украине - пытках, изнасиловании и депортации детей - посол РФ заявил, что он оскорблен. Также Келин отказался отвечать на вопрос о недавнем ударе по поликлинике в Днепре.
"Проблема в том, что стрельба длится девять лет, и каждый день идет стрельба по Луганску, Донецку", - отметил Келин.
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