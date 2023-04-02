В борьбе с драконом важно не стать драконом.

Мы крутые. Однозначно. Однако в борьбе с царством "скреп" и "импортозамещения" следует помнить: нам нужно интегрироваться в то, что мы называем западным миром. Нам не удастся интегрировать мир в Украину. Ступени комфорта разные.

Да, западный мир больше об идентичности. Поэтому у меня не возник вопрос, почему на обложку Time попала Елена Шевченко. На таком примере Украина четко считывается как противодействующая гундяево-дугинским нарративам страна.

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После войны мы должны болеть за то, чтобы страна нормально принимала другие таланты, несмотря на цвет кожи или национальность. Россияне мечтают видеть нас ограниченными этнически? Не дождутся

А после войны мы должны болеть за то, чтобы страна нормально принимала другие таланты, несмотря на цвет кожи или национальность. Россияне мечтают видеть нас ограниченными этнически? Не дождутся.

Мы будем страной стартапов, авантюристов (куда без них) и науки. Это лучше, чем иметь вид экономической деятельности нации экспорт мозгов и необработанного сырья.

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Об авторе. Петр Охотин, политолог, боец ВСУ.

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