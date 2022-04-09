МВФ открыл спецсчет для помощи Украине от стран-доноров
Совет директоров Международного валютного фонда согласовал открытие специального счета для перевода средств стран-доноров на помощь Украине
Об этом сообщил заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован.
"Совет директоров МВФ согласовал открытие специального административного счета для направления денег стран-доноров на помощь Украине. Мы с Минфином лоббировали это решение вместе с Правительством Канады и с самого начала получили поддержку еще и Нидерландов, Польши, стран Скандинавии и Балтии. 1 миллиард долларов от Канады будут направлены на помощь Правительству Украины через инструменты МВФ", - написал Рашкован.
В МВФ сообщают, что спецсчет "предназначен для направления донорских ресурсов в виде грантов и ссуд на помощь Украине в удовлетворении платежного баланса и бюджетных потребностей и стабилизации экономики".
- Украина в ходе переговоров со странами-партнерами ожидает получить около 7 млрд евро внешней финансовой помощи, при этом из них 3 млрд евро уже перечислены в Украину
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