Украина уже получила от партнеров 3 млрд евро поддержки, а в общей сложности ожидает около 7 млрд, - Минфин

Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал на брифинге в Украинском кризисном медиацентре.

В настоящее время для получения внешнего финансирования основные переговоры продолжаются с Международным валютным фондом и Всемирным банком для создания коллективного механизма помощи Украине.

Например, Всемирный банк создает трастовый фонд, вклад в который может внести любая страна. С МВФ обсуждается возможность передачи специальных прав заимствования стран, получивших эти средства для реагирования на пандемию COVID-19. Украина сможет их получить либо в виде гранта (безвозвратная помощь), либо кредита.

Кроме того, правительство ведет двусторонние переговоры с рядом стран. В частности, уже есть договоренности о получении 500 млн долларов от Канады, в четверг было подписано соглашение с Германией на сумму 150 млн евро, на прошлой неделе – с правительством Франции на сумму 300 млн евро.

"На сегодняшний день речь идет об общей сумме около 7 млрд евро, из них получили уже около 3 млрд евро", - сказал Марченко.

Он отметил, что с начала войны правительство уже осуществило секвестр на 180 млрд грн.

Напомним, сегодня, 7 апреля, стало известно, что Швейцария заморозила около 8 миллиардов долларов российских активов.

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