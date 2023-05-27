Музей истории Киева обновил мемориальную доску "выдающемуся киевлянину Михаилу Булгакову"

Писатель на ней назван "Михаїлом Булгаковим". На это обратил внимание общественный активист Олег Слабоспицкий.

На фотографии, которую привел Слабоспицкий, на доске можно прочесть надпись:

"У цьому будинку в 1906-1919 роках жив видатний киянин, лікар, письменник Михаїл Булгаков" ("В этом доме в 1906-1919 годах жил выдающийся киевлянин, врач, писатель Михаил Булгаков".

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При этом активист называет Булгакова "украинофобом" и "маркером русского мира", а также "ненавистником украинского языка, который откровенно высмеивал и презирал всех героев освободительной борьбы за Независимость".

"В то время, когда идут активные процессы дерусификации и имя Булгакова наконец-то массово исчезает из названий улиц вместе с его досками и памятниками, - в Киеве без всяких согласований открывают новую доску. До недавнего времени предыдущая доска была завешена мусорным пакетом, как и каждый хороший русский", - отметил Олег Слабоспицкий.

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Дом-музей Булгакова является филиалом коммунального музея истории Киева.

В комментариях под сообщением Слабоспицкого директор Музея истории Киева Диана Попова объяснила появление обновленной доски.

"Эта доска висит очень давно на этом здании, просто надписи на ней были на русском языке. А теперь мы возвращаем Булгакова родному Киеву в новом контексте", – написала Попова.

"Какой из тезисов, написанных на мемориальной доске Вы отрицаете? Не выдающийся? Не киевлянин? Не врач? Или, может, не писатель?" - обратилась директор музея к Слабоспицкому.