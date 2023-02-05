Об этом он сказал во время эфира телемарафона.

"Конечно, это вызвало очень большую реакцию, потому что это делалось в сжатые сроки. Возможно, не все до конца понимают процедуру, но это касается прежде всего топ-чиновников и руководителей структурных подразделений государственных органов. Это не ограничивает того, что касается рядовых государственных служащих и рядовых служащих органов местного самоуправления. Их ограничения касаются исключительно условий военного положения", - отметил Немчинов.

В частности, он также отметил, что в условиях военного положения действуют ограничения на выезд за границу мужчин призывного возраста, "а что касается женщин, которые не занимают указанные должности и не имеют представительского мандата, они как выезжали в свободное от работы время, для того чтобы, например, навестить своих детей или родственников, они так это и делают".

"Конечно, мы понимаем, что государственные служащие, служащие органов местного самоуправления принимали соответствующую присягу и они в принципе не могут ее нарушать и покидать свое рабочее место. А что касается топ-чиновников, которые, собственно, имеют, конечно, как и любые рядовые граждане, время для отдыха или еще для чего-то, вот для них и введены ограничения, то есть если действительно человек имеет плановый отпуск, он спокойно может его провести в Украине. Если это потребности гуманитарного характера, опять же из-за вооруженной агрессии Российской Федерации – в ее активной фазе множество наших сограждан оказалось за границей. Они болеют, они умирают за границей, соответственно есть гуманитарная потребность таким образом уезжать", - сказал Немчинов.

Кроме того, он отметил, что украинская медицинская система "прежде всего сейчас настроена на лечение наших воинов". И служащие органов местного самоуправления в случае болезни тоже могут выехать на лечение за границу.