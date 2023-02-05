"Может быть, не все до конца понимают процедуру": Немчинов разъяснил, кого касаются новые ограничения на выезд госслужащих за границу
Министр Кабинета Министров Олег Немчинов разъяснил введенные ограничения на выезд за границу государственных служащих
Об этом он сказал во время эфира телемарафона.
"Конечно, это вызвало очень большую реакцию, потому что это делалось в сжатые сроки. Возможно, не все до конца понимают процедуру, но это касается прежде всего топ-чиновников и руководителей структурных подразделений государственных органов. Это не ограничивает того, что касается рядовых государственных служащих и рядовых служащих органов местного самоуправления. Их ограничения касаются исключительно условий военного положения", - отметил Немчинов.
В частности, он также отметил, что в условиях военного положения действуют ограничения на выезд за границу мужчин призывного возраста, "а что касается женщин, которые не занимают указанные должности и не имеют представительского мандата, они как выезжали в свободное от работы время, для того чтобы, например, навестить своих детей или родственников, они так это и делают".
"Конечно, мы понимаем, что государственные служащие, служащие органов местного самоуправления принимали соответствующую присягу и они в принципе не могут ее нарушать и покидать свое рабочее место. А что касается топ-чиновников, которые, собственно, имеют, конечно, как и любые рядовые граждане, время для отдыха или еще для чего-то, вот для них и введены ограничения, то есть если действительно человек имеет плановый отпуск, он спокойно может его провести в Украине. Если это потребности гуманитарного характера, опять же из-за вооруженной агрессии Российской Федерации – в ее активной фазе множество наших сограждан оказалось за границей. Они болеют, они умирают за границей, соответственно есть гуманитарная потребность таким образом уезжать", - сказал Немчинов.
Кроме того, он отметил, что украинская медицинская система "прежде всего сейчас настроена на лечение наших воинов". И служащие органов местного самоуправления в случае болезни тоже могут выехать на лечение за границу.
- Напомним, Владимир Зеленский сообщил , что СНБО принял решение о запрете на выезд должностных лиц за границу по негосударственным причинам.
- 4 февраля стало известно, что украинские женщины, занимающие должности на государственной службе, могут беспрепятственно посещать своих несовершеннолетних детей, находящихся за границей.
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