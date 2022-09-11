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Моравецкий пожелал Украине не повторять ошибки Польши 1990-х годов

11 сентября, 2022 воскресенье
06:36
политика Матеуш Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая на конференции Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве, вспомнил, как в 90-х годах прошлого века Польша пыталась очистить судебную систему от коммунистических остатков

Об этом пишет polskieradio24.

Глава польского правительства был гостем главной дискуссии на конференции под названием "На защиту нашей свободы". Он принял участие в ней вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

Матеуша Моравецкого спросили, как перед лицом войны в Украине быть со странами ЕС, выступающими за соглашения и компромиссы с Россией, чтобы вернуться в бизнес с Россией.

"До сих пор наш голос с призывом к свободе и поддержке Украины был не только громким, но и действенным. Верю, что вместе с нашими друзьями с восточного фланга НАТО, восточного фланга Европейского Союза мы будем одинаково эффективны и в дальнейшем", - сказал глава правительства и добавил : "Если у твоего соседа горит дом, твой дом тоже в опасности. И это касается не только Центральной и Восточной Европы, потому что это должно быть понятно и в других частях Европы. Я глубоко убежден, что Украина победит, а после войны мы увидим новые формы Европы".

Будущее свободного мира

По словам премьер-министра Моравецкого, сейчас мы имеем дело с переломным моментом не только в европейской, но и мировой истории.

"То, что сегодня делает Украина, борясь за нашу и вашу свободу, – это будущее свободного мира, и это должны понимать все. Также наши итальянские друзья, немецкие партнеры, французы и другие. Иногда они имеют разные взгляды на наши, это повторяется все время ... Поэтому мы мобилизуем общественное мнение вместе с нашими балтийскими друзьями, Чехией и другими странами, чтобы как можно больше поддерживать Украину", - добавил Моравецкий.

Экономическая дестабилизация

Моравецкий напомнил, что начав войну с Украиной, Россия считала, что победить ее будет легко и быстро. А украинцы, по его словам, мужественно принялись в бой и оказались великими героями. Таким образом, ища другие способы победить Украину, продолжил премьер, Кремль стремится экономически дестабилизировать эту страну.

"Поэтому они стремятся дестабилизировать Украину, не допуская финансовую помощь, которую сами не оказывают, но оказывают огромное влияние в Западной Европе. Поэтому они могут это организовать через своих молчаливых союзников, агентов и пропаганду. Российская пропаганда была самой эффективной за последние 300 лет", - сказал он.

Военная и финансовая поддержка

Глава польского правительства предупредил, что западные страны не должны допустить ситуации, когда Украина не сможет платить своим солдатам, учителям, врачам, судьям и полицейским.

"Я надеюсь, что это невероятный сценарий, но мы должны учитывать все намерения Путина. Поэтому вместе с друзьями мы убеждали и склонили страны Запада поддержать Украину. Военная и финансовая поддержка являются критически важными составляющими, необходимыми для выживания и победы Украины", - подчеркнул он. .

Не повторяйте ошибок

Во время дебатов премьер-министра Моравецкого также спросили о споре с Европейской комиссией по реформе судебной системы. По его словам, в Польше не нарушаются принципы верховенства права.

"После воссоединения Германии немецкое правительство в 1991 году проверило судей и прокуроров коммунистических времен, и только 30 процентов из них остались в системе. 70 процентов потеряли работу. Когда мы пытались сменить посткоммунистическую судебную систему, наша оппозиция нашла хороших друзей в Германии и Брюсселе , чтобы остановить эти реформы. Мы не нарушили принципы верховенства права в Польше, а наоборот. Мы начали реформы. Поэтому я хотел бы пожелать Украине не повторять ошибки Польши 1990-х годов", – сказал премьер-министр Польши.

Справка. Ежегодные конференции Ялтинской европейской стратегии и деятельность ассоциации YES финансирует украинский миллиардер Виктор Пинчук, зять экс-президента Украины Леонида Кучмы. Главой правления этой организации является бывший президент Республики Польша Александр Квасьневский. В аннексии Крыма Россией встречи YES проходили во дворце под Ялтой, известном с Ялтинской конференции 1945 года. С 2014 года встречи проходят в Киеве.

  • Напомним, 9 сентября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл в Киев

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