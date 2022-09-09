Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл в Киев
В Киев прибыл премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Известно, что будет серия из нескольких встреч в Украине по геополитике, энергетике и военной безопасности
Об этом сообщает польский информационный телеканал Polsat News .
Представитель правительства Польши Петр Мюллер заявил, что премьер-министр Матеуш Моравецкий прибыл в Киев, чтобы обсудить вопросы, связанные с геополитической ситуацией, энергетическим рынком и военной безопасностью.
Информацию о визите обнародовали с задержкой по соображениям безопасности, пояснил чиновник. Присутствие Моравецкого в Украине это некий "политический сигнал Кремлю".
"Этот сигнал также будет послан сегодня. Мы поддержим Украину в этой очень сложной ситуации. Мы считаем, что Россия нарушает все возможные международные стандарты. Защита Украины – это защита нашей безопасности", - добавил представитель правительства.
На вопрос о ходе украинского контрнаступления Петр Мюллер ответил: "Каждое найденное метро является хорошей новостью, они не должны сопровождаться хорошей информацией о полной, трагической картине, представленной Россией. Я не слишком оптимистично настроен, что это большое изменение в этой военной ситуации" .
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