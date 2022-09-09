Об этом сообщает польский информационный телеканал Polsat News .

Представитель правительства Польши Петр Мюллер заявил, что премьер-министр Матеуш Моравецкий прибыл в Киев, чтобы обсудить вопросы, связанные с геополитической ситуацией, энергетическим рынком и военной безопасностью.

Информацию о визите обнародовали с задержкой по соображениям безопасности, пояснил чиновник. Присутствие Моравецкого в Украине это некий "политический сигнал Кремлю".

"Этот сигнал также будет послан сегодня. Мы поддержим Украину в этой очень сложной ситуации. Мы считаем, что Россия нарушает все возможные международные стандарты. Защита Украины – это защита нашей безопасности", - добавил представитель правительства.

На вопрос о ходе украинского контрнаступления Петр Мюллер ответил: "Каждое найденное метро является хорошей новостью, они не должны сопровождаться хорошей информацией о полной, трагической картине, представленной Россией. Я не слишком оптимистично настроен, что это большое изменение в этой военной ситуации" .

4 августа стало известно, что правительство Республики Польша планирует в текущем году установить на границе с Калининградской областью электрический забор.

По состоянию на 14 августа известно, что Республика Польша работает над концепцией, позволяющей отказывать россиянам в выдаче виз.

Польша не исключает военного конфликта с Россией в ближайшие годы, поэтому власти страны уже начали укреплять обороноспособность армии.

Польша, Литва, Латвия и Эстония ограничат въезд для российских туристов с 19 сентября, это решение не повлияет на граждан РФ, прибывающих по гуманитарным или семейным причинам.

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