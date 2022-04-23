Молдова вызвала российского посла из-за заявления генерала РФ о Приднестровье

Об этом пишет CNN.



В заявлении молдавского министерства отмечено, что чиновники "приняли во внимание заявления представителя Минобороны России" и "выразили глубокую обеспокоенность заявлениями российского чиновника".



Ранее в пятницу российские государственные СМИ заявили, что их военные намерены установить "полный контроль" над югом Украины во время второго этапа вторжения в Украину.



Государственное информационное агентство ТАСС зацитировало исполняющего обязанности командующего Центральным военным округом России генерал-майора Рустама Миннекаева, который сказал, что целью является создание сухопутного коридора между восточным регионом Донбасса и Крымом. Он добавил, что контроль над югом Украины даст российским силам доступ в Приднестровье, сепаратистское государство в Молдове, где с начала 1990-х годов дислоцируется контингент российских войск.



В МИД Молдовы заявили, что заявления российского генерала "необоснованны и противоречат позиции Российской Федерации, которая поддерживает суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова в ее международно признанных границах".



В нем добавили, что во время встречи с послом России молдавские официальные лица подтвердили, что Молдова является "нейтральным государством, и этот принцип должны уважать все международные участники, включая Российскую Федерацию".

Напомним, депутат российской госдумы Виктор Водолацкий допустил признание Россией независимости "Приднестровской Молдавской республики"