Молдова вызвала российского посла из-за заявления генерала РФ о Приднестровье
Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы вызвало посла России в Молдове после того, как Россия объявила в пятницу, что ее военные имеют целью контролировать южную Украину и получить доступ к Молдове.
Об этом пишет CNN.
В заявлении молдавского министерства отмечено, что чиновники "приняли во внимание заявления представителя Минобороны России" и "выразили глубокую обеспокоенность заявлениями российского чиновника".
Ранее в пятницу российские государственные СМИ заявили, что их военные намерены установить "полный контроль" над югом Украины во время второго этапа вторжения в Украину.
Государственное информационное агентство ТАСС зацитировало исполняющего обязанности командующего Центральным военным округом России генерал-майора Рустама Миннекаева, который сказал, что целью является создание сухопутного коридора между восточным регионом Донбасса и Крымом. Он добавил, что контроль над югом Украины даст российским силам доступ в Приднестровье, сепаратистское государство в Молдове, где с начала 1990-х годов дислоцируется контингент российских войск.
В МИД Молдовы заявили, что заявления российского генерала "необоснованны и противоречат позиции Российской Федерации, которая поддерживает суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова в ее международно признанных границах".
В нем добавили, что во время встречи с послом России молдавские официальные лица подтвердили, что Молдова является "нейтральным государством, и этот принцип должны уважать все международные участники, включая Российскую Федерацию".
- Напомним, депутат российской госдумы Виктор Водолацкий допустил признание Россией независимости "Приднестровской Молдавской республики"
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